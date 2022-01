Det opplyser Olympiatoppen i en pressemelding. Dermed er totalt 10 personer i den norske delegasjonen på ulike måter påvirket av positive prøver i løpet av de første dagene i Kina.

VGs reporter i OL-byen var selv om bord på charterflyet som brakte medlemmer av de norske, svenske og danske OL-troppene fra Oslo til Beijing torsdag kveld.

Svenske Leo Johansson var blant langrennsløperne som var med på reisen. Han har tidligere gjennomgått covid-19 og testet positivt på en prøve tatt på flyplassen ved ankomst i Beijing.

Det kan være grunnen til at syv medlemmer av det norske støtteapparatet er definert som nærkontakter etter det Skiforbundet beskriver som en «smittesituasjon på charterflyet».

Se bilder fra charterflyet i billedgalleriet under:

– Vi opplever at det er utfordringer knyttet til håndteringen av personer som tidligere har gjennomgått COVID-19, og av den grunn har virusrester i kroppen. Andre nasjoner rapporterer det samme. Vi er nå i dialog med IOC om dette, sier Olympiatoppens sjeflege i OL, Aasne Fenne Hoksrud.

Hoksrud understreker at ingen av de tre har symptomer pr. nå, og at testene ikke ville blitt erklært som positive i Norge.

– Alle i den norske troppen lever uansett i hver sin lille smittevernboble, det vil si å bruke munnbind og holde avstand. Det å bli definert som nærkontakt, får derfor knapt konsekvenser for deres mulighet til å utføre sine oppgaver, men vi er selvsagt ekstra forsiktige i en slik situasjon. Ingen av nærkontaktene har symptomer, og de blir testet to ganger daglig, sier Hoksrud.

I henhold til reglementet for OL er nærkontakter på flyreiser til OL personer som sitter to seter foran og to seter bak, samt på ett sete til hver side av den som har testet positivt.

VG har foreløpig ikke fått kontakt med toppidrettsjef Tore Øvrebø i denne saken.