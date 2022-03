Korona skapte problemer for Nest-Sotra etter at de ga sin obosligaplass til Øygarden FK. Nå er laget tilbake.

Det blåser godt på Skålevik Kunstgress, det har det alltid gjort, det vil det alltid gjøre.

Nest-Sotras seniorlag jogger ut på gressmatten. I front: Sivert Heltne Nilsen. Ikke som spiller denne gangen, men som trener.

Nilsen er en av tre lokale som trener det gjenoppstartede Nest-Sotra-laget.

Vinteren 2020 ga Nest-Sotra plassen i Obosligaen til nysatsingen Øygarden FK. Planen var at grønntrøyene skulle starte sitt eget seniorlag igjen like etter sammenslåingen nord på øyen, men grunnet korona ble oppstarten lenge utsatt, ifølge daglig leder Roy Helge Oddekalv.

Da de ga fra seg Obos-plassen, fant Nest seg på bunnen av divisjonssystemet, og ikke før høsten 2021 fikk laget trå ut på Skålevik Kunstgress i 7. divisjon.

– Vi fikk bare spille en halv sesong. Vi visste det ikke var rom for feil, men vi gjorde god profil og klarte opprykk, sier Oddekalv.

I år spiller Nest-Sotra i 6. divisjon.

Nest-Sotra FK Stiftet: 1. januar 1968 (som Nest-Sotra IL) Divisjon: 6. divisjon avd. 02 Hovedtrener: Cato Helle. Assistenttrenere: Sivert Heltne Nilsen, Helge Nilsen. Klubbfarger: Grønn og hvit. Medlemmer: Cirka 300. Klubben ga sin plass i Obosligaen til Øygarden FK i 2020.

– Dette må du gjøre

Sivert Heltne-Nilsen er ikke fremmed for å ta kontroll på fotballbanen, noe som gjorde at han ble utnevnt til Branns kaptein i 2022-sesongen. Nå har midtbaneankeret nok en spillergruppe å veilede.

– Nest-Sotra er en klubb som alltid har stått meg og familien min nær. Så når denne muligheten – og ordningen – bød seg, kunne jeg ikke si nei, sier Sivert Heltne Nilsen.

– Hva sier din far (Lars Arne Nilsen, hovedtrener i Ålesund og tidligere Nest-spiller) om trenerjobben?

– Da han fikk høre at trenerjobben var for Nest, sa han «dette må du gjøre!», sier sønnen.

Sivert Heltne Nilsens far, Lars Arne Nilsen (hovedtrener i Ålesund), var klar på at Sivert ikke kunne si nei til trenerjobben.

Brann-spilleren har med seg sin onkel, tidligere Brann 2-trener, Helge Nilsen.

Sammen skal de assistere hovedtrener Cato Helle.

Helle har en kort historie i Brann. Den tidligere midtbanespilleren gikk til bergensklubben fra Nest-Sotra i sin tid.

– Jeg har lenge hatt lyst å gi noe tilbake til breddefotballen. Det er norsk fotball på sitt aller beste, sier Nilsen.

– Profesjonelt opplegg

Trioen i trenerteamet er ikke de eneste som har tatt turen tilbake til Nest-Sotra. På midtbanen denne sesongen spiller William Eide (25).

Han har meldt overgang fra 4. divisjon og Sund Sportsklubb for å ta del i gjenoppbyggingen av Nest-Sotra.

– Jeg er født og oppvokst her. Jeg er tredje generasjon som spiller for Nest. Min farfar – Øystein Eide – var med på å starte klubben, så dette er et bevisst valg, sier midtbanespilleren.

Eide sier at han også ønsker å hjelpe Nest-Sotra tilbake der de en gang var.

– Dette er et prosjekt som jeg har god tro på. Det er flott å se at de som har hatt suksess etter Nest, kommer tilbake for å hjelpe. Cato, Sivert og Helge har et veldig profesjonelt opplegg på treningene.

– De har veldig gode øvelser, ferdighetene er kanskje ikke til par, men det kommer nok, sier sotrastrilen og ler.

Cato Helle er hovedtrener, med Sivert Heltne Nilsen og Helge Nilsen som assistenttrenere.

Viktig sportslig tilbud

Nest-Sotra har fått merke at de har manglet et tilbud til de beste spillerne, ifølge daglig leder Oddekalv.

– Det er viktig at vi har et sportslig tilbud som unge spillere kan strekke seg etter. Uten et seniorlag vil spillere som ønsker å satse, dra til andre klubber, sier han.

Den daglige lederen kan allerede fortelle om lovende spillere som har dratt til både Brann og Åsane under koronaperioden.

– Vi ønsker å produsere lokale rollemodeller og gi ungdommer et sted å vokse som spillere, sier Oddekalv.