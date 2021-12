(Manchester United – Burnley 3–1) Ralf Rangnick (63) kalte uavgjort mot Newcastle for «en negativ overraskelse», men torsdag kveld hadde rødtrøyene igjen grunn til å smile.

Manchester Uniteds tyske manager gjorde hele seks endringer og fikk godt betalt for det grepet.

Allerede etter en drøy halvtime var kampen i praksis avgjort. Scott McTominay sendte vertene i føringen med et velplassert skudd etter åtte minutter.

Cristiano Ronaldo fikk et dårlig touch, men det utnyttet skotten ved å brenne til og score sitt første Premier League-mål for sesongen.

– Jeg slet litt med å spille i dag, men det gikk bra, ler Scott McTominay, som sier at han slet med en vond høyrefot etter 1–1-kampen mot Newcastle.

Deretter doblet en for anledningen pigg Jadon Sancho ledelsen etter en frekk enkeltmannsprestasjon, selv om målet trolig blir stående som et selvmål etter å ha skiftet retning i Ben Mee.

Deretter var det altså Cristiano Ronaldo sin tur – etter å ha misset en stor sjanse alene med Burnleys målvakt tidligere i kampen.

Nok en gang var det Scott McTominay som klemte til. Wayne Hennessey – som voktet buret i fraværet av coronasmittede Nick Pope – reddet forsøket, men Cristiano Ronaldo hadde tyvstartet på returen og fikk en enkel jobb med å dytte ballen inn i det tomme buret.

ARMENE I VÆRET: Cristiano Ronaldo scoret et av sine aller enkleste mål i Manchester United-drakt. Foto: PETER POWELL / EPA

Like etterpå reduserte Aaron Lennon etter å ha snappet opp ballen som følge av et dårlig touch fra Eric Bailly. Burnley-angriperen avanserte noen meter og plasserte ballen ned i hjørnet.

Det ble aldri spennende på Old Trafford, dagen før Sir Alex Fergusons 80-årsdag, selv om Burnley satte United-forsvarerne i noen ubehagelige situasjoner ved et par anledninger.

Det hele ebbet ut i en nokså forglemmelig andreomgang, og tidligere Premier League-spiller Don Hutchison var blant de som ikke lot seg underholde:

– Jeg synes det var ganske flatt i andre omgang, innrømmer målscorer Scott McTominay i et TV 2-sendt intervju.

Manchester United er uansett fremdeles ubeseiret etter at Ole Gunnar Solskjær måtte forlate jobben etter 1–4-tapet for Watford 20. november.

Michael Carrick ledet laget til to seirer og én uavgjort, mens Ralf Rangnick har fulgt opp med tre seirer og to uavgjort.

– Resultatmessig har det gitt effekt, men spillemessig er jeg mer usikker, sier landslagsassistent Brede Hangeland i TV 2s studio om utviklingen etter Solskjær-sparkingen.

– De har møtt lag langt ned på tabellen, poengterer kollega Erik Thorstvedt.

I Premier League har laget plukket ti av tolv mulige poeng under tyskerens ledelse. Kun i 1–1-kampen mot Newcastle sist har United avgitt poeng med Rangnick ved roret.

Under Solskjærs åtte siste kamper som manager vant Manchester United kun to kamper, spilte to uavgjort og tapte fire.

Torsdagens seier betyr at United kun er fire poeng bak Arsenal på fjerdeplass – med én kamp til gode.

Manchester Uniteds neste motstander er Wolverhampton på Old Trafford 3. januar.