– Dette blir for mye for en enkel sørlending, sa Olsbu Røiseland da seieren var i boks.

Seieren på dagens sprint i Beijing betyr at 31-åringen også er første norske kvinne som tar OL-gull på denne øvelsen, som kom på OL-programmet i 1992.

Hun ble første norske med sprint-medalje da hun tok OL-sølvet bak Laura Dahlmeier for fire år siden i Pyeongchang. Nå tok hun et steg opp på pallen etter et imponerende løp.

Røiseland er den første sørlendingen som tar et individuelt gull i vinter-OL.

Rennet pågår fortsatt

Røiseland var feilfri på standplass og hadde ekstrem fart i sporet. Ingen gikk raskere på de 7,5 kilometerne. Hun var suveren og vant med et halvt minutt.

– Jeg er så glad - uansett resultat. Jeg var så nervøs før løpet - mer enn normalt. Jeg hadde så lyst til å få til et sykt bra løp, og det klarte jeg. Å få ned den siste blinken er den beste følelsen noen sinne. Du aner ikke, sier Marte Olsbu Røiseland til Discovery. Hun tok et lite forbehold siden ikke alle løperne hadde gått i mål.

Hjemme i Froland satt mamma Helga, pappa Ketil Bjørn, svigerdatter Silje Olsbu samt Malene Nesset, venninne til Marte, og fulgte dramatikken sammen med journalist fra Agderposten.

– Dette er helt vilt, utbryter mamma Helga, når Fædrelandsvennen ringer.

– Det var jo dette vi hadde håpet, men å sette det sammen og faktisk klare det sier alt om hvor sterk hun er både fysisk og mentalt. Jeg er himla stolt, fortsetter mora.

Hun legger ikke skjul på at pulsen var skyhøy da Marte var gått i mål, og løperne bak kjempet for å slå datteren.

– Jeg hadde sinnsykt høy puls. Svigerdatteren min er intensivsykepleier, og hun lurte på om hun skulle hente hjertestarter, ler Helga.

Nå er datteren den første sørlendingen til å vinne individuelt gull i et vinter-OL.

– Det er jo så sykt. Hvem skulle trodd det om lille Marte? Jeg tenker at hennes force er at hun jobber på i det stille uten å få stjernenykker, og gjør det som trengs, sier mamma, som nå virkelig kan se fram til søndagens jaktstart.

– Det er jo egentlig en enda bedre øvelse for Marte, sier Helga.

– Hun har jobbet i tre år mot dette målet. Hun får til det hun er god for. Hun har jobbet steinhardt i mange år og dette viser hvor sterk hun er. Jeg blir så imponert av den jenta, jeg blir målløs, konstaterer hennes personlige trener, Roger Grubben, i Discovery-studio.

Seieren i dag betyr også at Røiseland har tatt medalje på tre av tre distanser i Beijing-OL. Hun var med å ta gull på miksstafetten og tok bronse på normaldistansen.

Nærmest kom Elvira Öberg. Svensken hadde 10 treff, men la igjen for mange sekunder på standplass. Hun var nesten 31 sekunder bak Røiseland i mål. Dorothea Wierer ser ut til å ta 3. plassen.

Ingrid Landmark Tandrevold traff også på alt, men tapte litt i sporet på sisterunden. Hun ligger på en 5. plass.

Tiril Eckhoff pådro seg en runde på hver av skytingene og ligger på en 11. plass.

Det betyr at de tre norske jentene får et fantastisk utgangspunkt foran søndagens jaktstart.

Vi oppdaterer!

GULL-JENTA: Marte Olsbu Røiseland går i mål på dagens sprint.

– Det blir for mye for en enkel sørlending. Jeg klarer ikke å skjønne hva som har skjedd, at det blir gull. Jeg har jobbet så innmari hardt og vært så fokusert på å gjøre mitt beste OL. Alt klaffer i dag, sier Røiseland til Discovery.

Hun benyttet sjansen til å takke alle som har hjulpet henne på veien - og så kom det en hilsen til bestemor.

– I dag er det 11. februar, og det er bestemor sin bursdag. Gratulerer til bestemor, hilste 31-åringen.

Hun fortalte at hun var ekstrem nervøs før løpet - mer enn normalt.

– Jeg hadde så lyst til å få til et sykt bra løp, og det klarte jeg. Å få ned den siste blinken er den beste følelsen noen sinne. Du aner ikke. Jeg gjorde kanskje mitt beste løp noen sinne, sier Røiseland.

Seieren i dag betyr også at Røiseland har tatt medalje på tre av tre distanser i Beijing-OL. Hun var med å ta gull på miksstafetten og tok bronse på normaldistansen.

16. seier på øverste nivå Marte Olsbu Røiseland har 16 seirer på øverste nivå. Syv har kommet på favorittøvelsen sprint.

Nærmest kom Elvira Öberg. Svensken hadde 10 treff, men la igjen for mange sekunder på standplass. Hun var nesten 31 sekunder bak Røiseland i mål. Dorothea Wierer tok 3. plassen.

Ingrid Landmark Tandrevold traff også på alt, men tapte litt i sporet på sisterunden. Hun tok en 5. plass.

– Vi har et supermenneske i Marte. Det gullet vet jeg hun har lengtet etter, sier Tandrevold til VG. Selv åpnet hun litt for hardt i dag.

– Jeg blir ivrig, men det er det beste jeg kan. Det var det jeg hadde inne.

Tiril Eckhoff pådro seg en runde på hver av skytingene og tok en 11. plass.

Det betyr at de tre norske jentene får et fantastisk utgangspunkt foran søndagens jaktstart.

Vi oppdaterer!