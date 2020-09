Bekreftet: Han gjør comeback i RBK

Holmar Örn Eyjolfsson (30) er klar for Rosenborg.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Holmar Örn Eyjolfsson har skrevet under på en avtale som varer ut 2023-sesongen. Foto: Ned Alley/NTB Scanpix

Rosenborg skriver på sin egen nettside at Holmar Örn Eyjolfsson er klar for klubben.

Fredag bekreftet RBK-trener Åge Hareide til Adresseavisen at Eyjolfsson nærmet seg et comeback.

Allerede forrige helg skrev Adresseavisen om RBKs interesse.

Nå er han altså endelig klar for RBK, fire år etter at han forlot Trondheim.

Eyjolfsson har skrevet under på en avtale som strekker seg ut 2023-sesongen.

30-åringen kommer gratis til klubben.

– Jeg følte meg veldig bra her sist og jeg kunne ikke vært gladere for å komme tilbake. Jeg kjenner klubben, jeg kjenner byen. For meg og familien er dette en god plass å være. Jeg ønsker å være suksessfull. Sist gang jeg var her, hadde vi et veldig godt lag. Jeg vil komme hit og jakte suksess igjen, sier Eyjólfsson til rbk.no.

Rosenborg jobber med å få midtstopperen spilleklar til søndagens kamp mot Haugesund på Lerkendal. Han skal trene sammen med laget lørdag formiddag..

Høsten 2016 ble islendingen solgt til israelske Maccabi Haifa, før han dro videre til bulgarske Levski Sofia i 2018. I sommer ble kontrakten med den bulgarske klubben avsluttet.

Eyjolfsson er også islandsk landslagsspiller.