Molde gikk på hjemmesmell

Molde tapte viktige poeng i medaljekampen.

Marc Vales sendte Sandefjord til himmels etter seks minutter. Foto: Terje Pedersen, NTB

MOLDE - SANDEFJORD 0–1

Marc Vales satte inn kampens eneste mål da Sandefjord lørdag slo Molde på bortebane. Det var Moldes femte tap på de siste seks eliteseriekampene.

Etter særdeles gode prestasjoner i kvalifiseringen til Champions League, sliter Molde mer med motstanden i Eliteserien. Lørdag gikk Molde på sitt tredje strake eliteserietap da Sandefjord vant 1-0 i rosenes by.

– Det var en viktig kamp. Det er aldri lett å komme hit og ta tre poeng, sa Sandefjord-trener Martí Cifuentes til Eurosport.

Han mente det var en jevn kamp med sjanser til begge lag, men sa at han var svært glad for at de fikk med seg tre poeng.

– Vi gjør mye bra, og det er en del vi må forbedre. Vi må ha flere poeng for å nå vårt mål, men gutta viser at de har respekt for ligaen og viser at de har kvalitet til å spille i den, sa spanjolen.

Kalddusj

Scoringen til Marc Vales sørget også for at Molde nå har tapt seks av de åtte seriekampene i august og september. Sandefjord på sin side gikk sin tredje kamp på rad uten tap, og to av dem har endt med seier.

Nå må Erling Moe få orden på Molde før returoppgjøret i Champions League mot Ferencváros, etter at det ble 3-3 i det første oppgjøret på eget gress.

Sandefjord ga vertene en kalddusj allerede etter fem minutters spill da Marc Vales stanget vestfoldingene i ledelsen etter en kort corner. Innlegget til Vidar Ari Jónsson var perfekt, og forsvarsspilleren fra Andorra snek seg foran sin markering og headet ballen uttakbart inn i mål bak Molde-keeper Andreas Linde.

Da lagene gikk til pause var gjestene nærmere 2-0 enn Molde var utligning.

Sandefjord jublet vilt etter scoringen. Foto: Terje Pedersen, NTB

Upresset

Etter hvilen var det et friskere Molde-lag som kom på banen, og Sandefjord ble satt under ett visst press de første minuttene. Blant annet burde Ohi Omoijuanfo har satt ballen i nettet etter 66 minutters spill da han upresset fikk skyte inne i boksen.

Ballen gikk på utsiden av stengene, og gjestene kunne puste lettet ut, men bare minutter senere var det hjemmelaget som kunne trekke ett lettelsens sukk.

Da var det Martin Kreuzriegler som var upresset, men heller ikke østerrikerens forsøk fant veien til nettmaskene.

Sølvmedalje

Molde presset på for poeng mot slutten av kampen, men Sandefjord holdt unna og kunne reise hjem til hvalfangerbyen med alle tre poengene i bagasjen.

Dermed vant Sandefjord begge oppgjørene mot Molde denne sesongen. I motsatt oppgjør vant vestfoldingene 2-1 på eget gress.

Sandefjord legger seg med det på 9.-plass på tabellen, mens Molde sørger for at det nå er full kamp om sølvmedaljen i årets eliteserie etter kun å ha tatt 3 av 18 poeng siden 10. august.

Molde med 34 poeng kjemper nå med Odd (34 poeng), Rosenborg (32), Vålerenga (32) og Kristiansund (30), som puster romsdalingene i nakken i kampen om sølvet. Samtlige lag kan ta innpå Molde når de spiller sine kamper søndag.

Bodø/Glimt, som leder serien med 16 poeng, tar etter alle solemerker seriegullet.

Neste runde spiller Molde borte mot Brann, mens Sandefjord møter serieleder Bodø/Glimt.