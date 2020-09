United var på vei mot ny fadese. Så dømte dommeren straffe etter at kampen var blåst av

Manchester United måtte slå tilbake etter et flaut hjemmetap. Ole Gunnar Solskjær kan puste lettet ut etter tre svært viktige poeng mot Brighton.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Marcus Rashford (til venstre) jubler for mål sammen med Mason Greenwood og Bruno Fernandes. Sistnevnte slo pasningen i forkant av målet. Foto: GLYN KIRK / NTB scanpix

BRIGHTON – MANCHESTER UNITED 2–3

– Kanskje de fortjente mer. Poenget er å score, ikke treffe stolpen. Noen ganger må du bare ha flaks. Slik oppsummerte Bruno Fernandes lørdagens kamp.

Og Manchester United var svært heldige som kom seg fra bortekampen mot Brighton med tre poeng. Oppgjøret inneholdt fem treff i stengene, fem mål, to annullerte mål og ikke minst en svært bisarr situasjon etter at kampen egentlig var ferdigspilt.

Stolpe ut

Å ta i bruk ordet «fiasko» etter én kamp er kanskje litt i overkant, men etter 1–3-tap mot Crystal Palace på hjemmebane var bare seier godt nok for Manchester United i Brighton. Spesielt ettersom flere av de største rivalene startet sesongen bra.

Hjemmelaget på sin side har tidvis imponert i sine to første seriekamper, og mot Ole Gunnar Solskjærs utvalgte kom de godt i gang. Første skremmeskudd kom etter ti minutter da et skudd fra Leandro Trossard smalt i stolpen bak David de Gea.

Brighton fortsatte å presse gjestene, og de klarte å spille seg til flere overganger etter svake involveringer fra United-spillerne.

Manchester United frisknet litt til etter hvert. Spissfenomenet Mason Greenwood fikk en ok skuddmulighet som gikk noen meter utenfor mål.

Noen minutter senere ble David de Gea rasende. Igjen var Trossard på farten, fikk vendt opp fint og sendte en ny ball i stanga. Uniteds spanske keeper var svært misfornøyd med forsvarsspillet i forkant og delte ut en solid dose kjeft.

Like etter headet Adam Webster i tverrliggeren, og Manchester United var svært heldige som ikke lå under etter en periode der hjemmelaget dominerte fullstendig.

Ole Gunnar Solskjær og assistent Michael Carrick kunne ta med seg tre poeng hjem fra Sør-England. Foto: GLYN KIRK / NTB scanpix

Straffekunst

Til slutt klarte ikke de rødkledde å holde unna. Tariq Lamptey, en av de mest toneangivende spillerne for Brighton i høst, gikk over ende i 16-meteren i en duell med Fernandes. Panenka – straffen fra Neal Maupay satt som den skulle. Fortjent ledelse.

Det skulle bli nok et mål før pause. Manchester United hadde knapt maktet å spille seg til en eneste sjanse, men da Luke Shaw ble felt på vei oppover venstresiden, fikk de en gyllen mulighet. Frisparket fra Fernandes ble svingt mot bakerste stolpe, og ballen ble slått ut i feltet fra Nemanja Matic. Det kunne se ut som Harry Maguire scoret, men reprisene viste at det var selvmål av Lewis Dunk. Målprotokollen viste uansett det samme, og United var heldige som tok med seg uavgjort inn i garderoben.

Dagens mest uheldige. Leandro Trossard hadde tre avslutninger i stengene lørdag. Foto: JOHN SIBLEY / NTB scanpix

Mål og stolpetreff

Det ble noen svært intense første ti minutter av andre omgang. Først blåste dommeren for en ny straffe til Brighton, men etter en VAR-sjekk gjorde han om på avgjørelsen. Reprisen viste at Paul Pogba ikke gjorde noe feil i duellen mot Aaron Connolly. Minuttet etterpå satte Marcus Rashford inn 2–1, men i likhet med Greenwoods mål i første omgang, ble også dette annullert for offside.

Det var derimot ingen tvil etter 55 minutter. United kontret, og Rashford lurte bort Brighton-forsvaret. Avslutningen lå i nettet etter å ha vært innom Lewis Dunk.

Solly March noterte dagens fjerde stolpetreff for hjemmelaget like etterpå. Manchester United var i denne perioden langt friskere enn i første omgang. Brighton ble slitne, men ga på ingen måte opp. Etter et flott angrep fikk Trossard ballen inne i feltet. Hva skjedde så? Ingen utbetaling for riktig svar her. Avslutningen smalt i tverrligger og over.

– Utrolig. Jeg kan ikke beskrive følelsen. Vi var bedre enn dem i dag og fortjente minst ett poeng. Det ble lagt til fem minutter med overtid, og vi spilte mins sju. Noen ganger er det bare ikke din dag.

Slik oppsummerte Trossard kampen overfor BBC.

Bisarr straffesituasjon

Brighton-presset i sluttminuttene ga til slutt uttelling. Først brente Trossard en ny stor mulighet da de Gea reddet, men fem minutter på overtid lyktes det for Solly March. Avslutningen gikk denne gang innenfor stengene, og en veldig fortjent utligning for Brighton.

Samme March reddet på streken da Harry Maguires heading var på vei mot mål og så ut til å bli dagens redningsmann på Amex. Men headingen gikk innom en Brighton-arm, og dommeren blåste straffe – etter at kampen egentlig var blåst av. Bruno Fernandes var sikker og sørget for tre heldige poeng til Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

– De fikk altfor mye rom å spille i. Vi var ikke like aggressive og ga bort to mål. Vi må spille mye bedre, sa Fernandes til BBC.

– Det er poengene som teller, men spillet må bli mye bedre, sa Brede Hangeland i TV2s sending.