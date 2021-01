Tiril Eckhoff med superløp på sprint i Oberhof: – Hun har såååå god kontroll

Tiril Eckhoff (30) skjøt to fulle hus og var i en klasse for seg på sprinten i Oberhof fredag.

– Et av de råeste løpene vi har sett, sier Ola Lunde som ekspert på NRK.

– Hun har såååå god kontroll på standplass nå.

Da hadde Eckhoff - på et tidlig startnummer - akkurat gått i mål med to fulle hus. Hun var også raskest i løypa.

– Det har aldri skjedd at jeg har skutt fullt hus i Oberhof før, sier hun til NRK.

Tiril Eckhoff hadde en fantastisk førjulstid. Av de seks siste rennene, endte fem av dem enten med seier eller 2. plass. Nå bare fortsetter det i et nytt år. Dette er hennes fjerde seier i 2020/21-sesongen.

Dette er bare åttende gang Tiril Eckhoff skyter fullt hus i verdenscupen (seks ganger på sprint og to ganger på jaktstart).

TI TREFF: Tiril Eckhoff. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Tiril Eckhoff begynner også å posisjonere seg i verdenscupen totalt. Med seier har hun vunnet fire av ti renn og vært på pallen i ytterligere to renn.

Dette er hennes 17. verdenscupseier totalt. Liv Grete Skjelbreid stoppet på 22.

– Jeg har aldri vunnet i Oberhof før.

Til tross for at Hanna Öberg også hadde fullt hus, var hun halvminuttet bak Eckhoff i mål. Det holdt likevel til 2. plass for svensken. Det er sjelden med så store differanser i sprint.

Marte Olsbu Røiseland fikk én bom på begge skytinger. Høy fart i løypa gjorde at hun likevel ikke tapte så mange poeng i sammendraget i verdenscupen. Hun endte som nummer fem.

– I dag var det ikke bra nok. Så får vi håpe skytingen blir bedre lørdag, sier Røiseland til NRK.

Ingrid Landmark Tandrevold hadde dagen da alt gikk feil. Etter å ha bommet på sine to første skudd på liggende, ble det ytterligere tre bom på stående. Hun er ikke blant de 60 som får gå jaktstarten. Dette er en av hennes dårligste plasseringer siden verdenscupdebuten i mars 2016.

– Jeg er veldig skuffet. Det er lenge siden jeg har vært så skuffet. Jeg følte at jeg gjorde alt feil. Jeg skulle gjerne ha gjort det på nytt. Jeg ble stresset av å starte så dårlig på liggende. Jeg dro med meg det inn på stående, sier Tandrevold tli NRK.

– Jeg begynte å tenke «nå må jeg ikke bomme»-tanker.

De norske skiskytterne fikk en dramatisk oppladning til verdenscupen i Oberhof i og med at smøresjefen Tobias Dahl Fenre testet positivt for corona etter ankomst til Tyskland. Tre andre norske smørere er også satt i karantene. Norge har imidlertid fått assistanse av kinesiske smørere, som de samarbeider med.

– Det har vært en avslappende og fin juleferie, sa Tiril Eckhoff til NRK før start. Hun gledet seg over at det endelig var snø og fint vær i Oberhof.

VM skal gå i Oberhof i 2023.