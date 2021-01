Tottenham-spillere får hard kritikk etter julefeiring: – Dumt og egoistisk

Det har vekket sterke reaksjoner etter at tre Tottenham-spillere holdt et stort juleselskap under lockdown. Manager José Mourinho er ikke fornøyd med spillerne sine.

KRITIKK: Her blir Giovani Lo Celso erstattet av Erik Lamela under kampen mot Norwich i fjor. José Mourinho (mellom spillerne) sier at han ikke er fornøyd med spillernes brudd på coronareglene. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

– Jeg er skuffet fordi vi gir spillerne alle råd og retningslinjer. Vi er selvsagt ikke fornøyde, og dette var en negativ overraskelse for oss, sier Mourinho etter 3–0-seieren over Leeds.

Venstreback Sergio Reguilon ble henvist til benken, mens hverken den argentinske duoen Erik Lamela og Giovani Lo Celso ikke var i troppen. Sistnevnte sliter med en skade.

De tre Tottenham-spillerne poserte på et bilde hvor det var rundt 20 personer til stede, deriblant West Ham-spiller Manuel Lanzini.

– Jeg foretrekker å si at jeg er skuffet. Vi vet at hva vi skal gjøre internt, vi trenger ikke å åpne dørene for dere og fortelle dere hva konsekvensene blir, sier Mourinho.

Labour-stortingsrepresentanten David Lammy er blant de som reagerer.

– Så jævla dumt og egoistisk, skriver Lammy i et tweet.

Mourinho fortalte også at han hadde gitt Reguilon en portugisisk pattegris fordi han trodde han skulle feire alene.

– Jeg er skuffet, bare det.

Både Tottenham og West Ham har tatt avstand fra spillernes handlinger, som er et brudd på myndighetenes retningslinjer.

Festen skal ha funnet sted i huset til Giovani Lo Celso. Ifølge TalkSport har alle spillerne levert negative tester etter feiringen.

Manuel Lanzini kom inn som innbytter i West Hams 1–0-seier borte mot Everton fredag.

Lørdag sørget Harry Kane, Heung min-Son og Toby Alderweireld for at Tottenham fikk en god start på det nye året sportslig sett, da Leeds ble beseiret 3–0: