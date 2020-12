Brennhet Giroud snudde for Chelsea – gikk til topps

(Chelsea-Leeds 3–1) Olivier Giroud (34) herjer denne uken. Og da han omsider fikk starte en kamp for Chelsea i ligaen, takket han for tilliten og scoret sitt første Premier League-mål for sesongen.

I SLAG: Den franske veteranen Olivier Giroud har scoret fem mål på fire dager. Lørdag scoret han Chelseas første mot Leeds. Foto: Daniel Leal-Olivas / Pool AFP

Franske Giroud var enorm i Champions League-kampen mot Sevilla onsdag, da han scoret alle kampens fire mål på bortebane.

– Det var en tøff kamp. Jeg er veldig glad vi vant igjen, sier Giroud under TV 2s sending lørdag kveld.

Lørdag kveld var han på ball fra første sekund igjen, man rakk nesten ikke å trekke pusten før Chelsea hadde hatt to store sjanser på 90 sekunder. Først ved Hakim Ziyech, så Giroud. Men Leeds kontret i lynraskt tempo. Kalvin Phillips spilte opp Patrick Bamford med en enorm pasning, Bamford satte ballen rolig i mål med venstrefoten. Og da var standarden satt for en ellevill 1. omgang.

FEIRING: Jack Harrison hopper på ryggen til målscorer Patrick Bamford som scoret før det var gått fire minutter. Foto: Mike Hewitt / POOL / GETTY POOL

Det var to lag som gikk rett i angrep. Og etter 27 minutter fikk hjemmelaget betalt.

Marokkaneren Hakim Ziyech dro lekkert vekk Leeds-forsvareren og spilte Reece James, sistnevnte slo inn foran mål. Der sto Olivier Giroud med et langt ben. Strålende angrep og utligningen var i boks. Og franskmannen fikk skinne foran publikum tilbake på stadion.

– Det var fint å nyte dette sammen med fansen. Nå håper vi det kommer tilbake flere og flere. Vi trenger støtten fra fansen, sa Giroud.

Dette var Girouds sjette Premier League-kamp denne sesongen, tidligere har han kommet inn som innbytter. I Champions League har den franske 34-åringen gjort fem scoringer på tre kamper, men nå løsnet det også i den engelske toppligaen.

Men etter ni minutter burde Timo Werner scoret. På corner får han ballen på bakerste stolpe, fra cirka 30 centimeter setter han ballen på så godt som åpent mål i tverrliggeren. Og det var ikke Wernes dag. Han hadde flere store muligheter.

Men forsvarsspiller Kurt Zouma grep sjansen da han fikk den. Etter 60 minutter steg han høyt på en corner fra Mason Mount og satte ballen kontant i mål med hodet. Perfekt corner av hjemmelaget.

– Jeg prøver å hjelpe laget så godt jeg kan, sa Zouma på TV 2 etter sitt fjerde mål i Premier League denne sesongen.

Han er fornøyd.

– De scoret tidlig, men vi beholdt troen, sa Zouma.

På overtid satte Christian Pulisic inn 3–1 etter innlegg fra Timo Werner, og manager Frank Lampard jublet massivt. Giroud ble byttet ut mot slutten og gikk rundt i en stor boblejakke med et enormt smil.

Dette var Chelseas 11. ligakamp, og med seier topper de tabellen ett poeng foran Tottenham og Liverpool, som begge spiller søndag. Liverpool mot Wolverhampton, mens det blir hovedstadsderby for Tottenham hjemme mot Arsenal.

