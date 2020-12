Gravid Karoline Dyhre Breivang dekker EM som ekspert: – Intensive dager

OSLO (VG) Tidligere håndballspiller og TV 3-ekspert Karoline Dyhre Breivang (40) er gravid med sitt andre barn. Men først venter tre uker med håndballjobbing.

NY ROLLE: Karoline Dyhre Breivang blir snart tobarnsmor. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

– Jeg er ikke bekymret. Jeg har vært i veldig god form hele svangerskapet. Det blir intensive dager, men jeg tror nok det skal gå kjempefint selv om jeg er gravid, sier Karoline Dyhre Breivang til VG.

Den tidligere landslagskapteinen la opp for tre år siden. I desember skal hun dekke sitt tredje håndballmesterskap som ekspert for rettighetshaver TV 3.

I år blir det dog litt annerledes: I 2021 får hun barn nummer to. Fra før har hun datteren Jenny på fire år.

Likevel bekymrer hun seg ikke for mye jobbing i desember. Breivang forteller at hun har vært i fin form hele svangerskapet, og at hun fortsatt får tid til å trene – blant annet med «boot camp»-økter ute.

– Jeg blir veldig mye hyggeligere å ha med å gjøre hvis jeg får trent på generell basis. Da er det godt å ha et svangerskap hvor man ikke har vært dårlig og har kunnet røre på seg relativt greit, så jeg er veldig takknemlig for at jeg er i fin form og at jeg får lov til å være med og dekke EM, sier hun.

Breivang rakk å spille hele 301 landskamper for Norge før hun la opp som håndballspiller i 2017. Hun ga seg på landslaget i 2015. Den lange karrieren har resultert i to OL-gull, ett VM-gull og fire EM-gull.

– Folk tøyser litt med at når jeg først har fri, hvorfor skal jeg bruke desember på håndball? Men for meg har det vært en vane siden 2000, sier Breivang og ler.

– Hvordan synes du det er å dekke mesterskap fra «den andre siden»?

– Jeg føler det går bedre og bedre. Første året var det litt nært og mye nytt. I fjor under VM i Japan følte jeg det gikk mye bedre. Jeg synes vi hadde god flyt i studio og bra rollefordeling. Det var veldig gøy, svarer Breivang.

– Har du fått et annet syn på media?

– Det er mye forberedelser og ting kan skje selv om du har forberedt deg på sendingen. I VM-finalen i fjor ble det en kontroversiell dommersituasjon på slutten, og sånt kan du ikke forberede deg mot. Da kan det gå en kule varmt – når man skal si hva som er riktig. Den gang var det så vanskelig å se ut fra TV-bildene hva som faktisk var riktig. Man må bare stole på seg selv.

EKSPERT: Karoline Dyhre Breivang skal dekke EM som ekspert fra Oslo. Foto: Gabriel Aas Skålevik / VG

– Hvordan har livet vært etter du la opp?

– Det er noe helt annet og det har fått veldig greit. Jeg er veldig glad jeg ga meg da jeg gjorde. Jeg har ikke noe uoppgjort på håndballbanen. For meg føltes det riktig å kunne gi seg med en kropp som var fungerbar og at man fortsatt hadde følelsen av at man mestret det man drev med. Jeg ville ikke bli hun som ble vraket eller satt på benken, svarer hun og fortsetter:

– Jeg er veldig glad for at jeg kan være aktiv og har en kropp som tåler å løpe ute på asfalt hvis det er kaldt, tidlig eller sent og at jeg kan hoppe på trampoline med Jenny og være med på bootcamp. Det gjør at jeg blir hyggeligere å ha med å gjøre og litt gladere. Så selv med den skadehistorikken jeg har hatt, har jeg fortsatt en kropp som er fin.

Norges første EM-kamp er mot Polen torsdag 20.30.