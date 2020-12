Brøndbys lege før CL-oppgjør mot Vålerenga: - Umulig å spille kampen

ULLEVAAL STADION (VG) Brøndby har store problemer med å stille lag til Champions League-oppgjøret mot Vålerenga onsdag.

VANT CUPFINALEN: Vålerenga ble norgesmestere i forball søndag. Onsdag skal de etter planen spille mesterligakamp mot Brøndby i Danmark. Foto: Terje Bendiksby

– Vi har fire spillere med corona, de er i isolasjon. Et av tilfellene var nytt fredag. Denne spilleren har vært i nærkontakt med andre spillere. Så nå har vi ti spillere inkludert målvakt som ikke er syke eller har vært i nærkontakt med coronapositive, sier Brøndby-lege Lillen Toben til VG.

På grunn av coronaregler i Danmark så kan de ikke sende juniorspillere til kampen, for all junioridrett er lagt ned. Legen forteller videre at de har skrevet brev til norske myndigheter og UEFA (Det europeiske fotballforbundet).

– Vi har spurt UEFA hva vi skal gjøre mange ganger. Men de svarer ikke noe konret hva vi skal gjøre. Senest i dag klokken 11.30 fikk jeg en epost hvor de skriver at et svar skal komme så fort som mulig, sier Toben.

– Er det umulig for dere å spille kampen?

– Det er umulig. Det har vi skrevet til UEFA, vi har ikke noe lag, svarer Toben.

I forrige uke dro Brøndby til Oslo for å spille 16-delsfinale i Champions League med spillere som alle skulle ha vært i corona-karantene. Kampen ble som kjent avlyst noen timer før kampstart.

Vålerenga reiser etter planen til Danmark i morgen (tirsdag). Sportslig administrator Egil Ødegaard i Vålerenga Fotball Damer vil ikke spekulere i om han tror kampen blir spilt.

– Vi forbereder oss som om kampen blir spilt. Vi har sendt en epost til UEFA i dag (mandag). Vi har hatt en grei dialog med UEFA hele veien. De har sikkert mye å gjøre, men vi har bedt om snarlig tilbakemelding. Vi venter på svar, sier Ødegaard.

Han sier han ikke har hørt noe om at Brøndby ikke klarer å stille lag.

– Etter at kampen forrige uke ble avlyst og det er corona i Brøndby-laget, har spillerne uttrykt bekymring rundt kampen?

– Det er ikke noe jeg ønsker å gå innpå. Vi jobber mot en kamp vi har kjent til en god stund. Vi har lagt opp en reise hvor vi skal være for oss selv, med egen buss og egen avdeling på hotellet, vi skal ikke omgås andre mennesker, svarer Ødegaard.

OPPGITT: Jack Majgaard Jensen (t.h.) fotografert under cupfinalen mot Lillestrøm søndag. Foto: Jil Yngland/NTB

Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen (47) fatter ikke hvordan Brøndby kunne sende et helt lag til Oslo i stedet for å sette spillerne i corona-karantene - og attpåtil komme unna med det i forrige uke. Nå håper han de slipper å spille returkampen på reservedatoene som UEFA opererer med i turneringen i februar.

– Merkelig

– Det vil være forferdelig, for det går ikke an å ta feil av det brevet som UEFA sendte til Brøndby. Der står det tydelig hva Brøndby skal gjøre. Hvis ikke UEFA sier at sånn får man ikke lov til å oppføre seg, så vil det være merkelig. Skulle det bli slik at vi likevel må spille mot Brøndby i februar, så tar vi den «fighten» på banen.

– Tror du at det kan bli med den ene kampen og at den avlyste blir satt til 3–0-seier for Vålerenga?

– Om det er noe som heter rettferdighet så blir det slik.

Forretningsfører i Brøndby, Michael B. Espersen, har tidligere sagt til VG at klubben gjorde hva den kunne for å få UEFA til å utsette kampen mot Vålerenga. Espersen hevder UEFAs beskjed var at de måtte stille til kamp for at ikke Oslo-klubben skulle bli tildelt seieren. Han mener klubben ikke utsatte andre for smittefare ved å reise til Oslo.