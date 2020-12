Jerv sikret plassen i OBOS-ligaen på høydramatisk vis: – Et av de viktigste målene i min karriere

Gleden var stor i Jerv-leiren etter at de berget plassen i OBOS-ligaen. Foto: Petter Lauvrak

Det så lenge mørkt ut for Jerv, men så dukket Ikhsan Fandi opp like før slutt, og sikret plassen i OBOS-ligaen for de gulkledde fra Grimstad.

