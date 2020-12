Solbakkens advarsel til Haaland: – Han må bite i det sure eplet

HAMAR (VG) Ståle Solbakken (52) vil ikke love Erling Braut Haaland (20) noen luksusrolle på det norske landslaget.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Hans spill nå taler jo for seg selv, innleder Norges nye landslagssjef om superspissen som i 2020 har scoret 33 mål og levert seks assists på 32 kamper for Borussia Dortmund, i tillegg til seks mål og én assist på fem kamper for Norge.

– Det handler om at han får brukt alt det han har av spisskompetanse, som er veldig mye, i de aller, aller fleste kampene. Men så kan det være en kamp eller to der han må bite i det sure eplet og gjøre andre ting enn det han er aller best til hele tiden. Sånn er livet, sier Solbakken til VG utenfor huset sitt på Hamar.

– Men det er klart at hans nese for mål og hvordan han hele tiden er en trussel med sine løp, dypdeløp og bevegelser i feltet, må jeg klare å gjøre det beste ut av, tillegger mannen som onsdag kom til enighet med Norges Fotballforbund om en fireårskontrakt.

Saken oppdateres – her kan du se hele det 20 minutter lange intervjuet:

STILLER OPP: Ståle Solbakken snakket med VG i 20 minutter utenfor hjemmet på Hamar til tross for bitende kulde. Foto: TORE KRISTIANSEN