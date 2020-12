Sørloth om den tøffe starten i Leipzig: – Mange kilo av skuldrene

Etter nesten 500 minutter på banen uten scoring, løsnet det endelig for Alexander Sørloth (24) i Leipzig-drakten. Nå venter toppkamp mot Bayern og skjebnekamp mot Manchester United.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

previous





fullscreen next Alexander Sørloth fikk klem av både hovedtreneren... 1 av 2 OZAN KOSE / AFP

– Det var helt nydelig. Det var først og fremst veldig deilig med tre poeng. Samtidig var det mange kilo som gikk av skuldrene. Helt magisk, rett og slett, sier Sørloth til VG.

Leipzig så ut til å rote vekk seieren da Irfan Kahveci fullførte hat tricket sitt og utlignet til 3–3. Så hamret Alexander Sørloth inn 4–3 på overtid. Selvsagt måtte det komme i Istanbul.

Dermed er det klart for en ren duell om avansement mot Manchester United. Med seier vil Leipzig være videre på bekostning av Ole Gunnar Solskjær & Co.

– Det blir jo jævlig artig. Vi får testet oss skikkelig med ordentlig press. Vi må bare få med oss et godt resultat fra Bayern-kampen og bygge videre på det. Vi er mer enn gode nok til å vinne der, sier Sørloth.

Sørloths første målpoeng i klubben var av det spesielle slaget:

Mot Basaksehir holdt også hans første mål på å bli komisk, da Mert Gunök bokset ballen i ansiktet hans. Ballen gikk i tverrliggeren og ned i gresset.

– Da tenkte jeg bare: Det er klassisk at når man er i flyten, så går den inn. Jeg tenkte at det var veldig typisk og nå må jeg bare prøve å komme meg inn i boksen og få det første målet, sier 24-åringen.

Han har blitt hardt kritisert fra flere hold. Mot Arminia Bielefeld i helgen skaffet han straffe, men bommet fra ellevemeteren.

Les også Haaland misbrukte kjempesjanse i tap – Sørloth bommet på straffe

Presset har vokst på Sørloth, som ikke har fått den starten han kanskje hadde drømt om. Tyske journalister uttalte til TV 2 at Sørloth har to problemer: At han er norsk – og at han ikke er Erling Braut Haaland.

– Det tenker ikke jeg noe på. Det eneste presset jeg kjenner på er det jeg legger på meg selv. Jeg prøver egentlig å unngå å blokkere det meste, spesielt når det ikke går så veldig bra. Det kan bli litt mye til tider og det er viktig å sette ting i perspektiv. Det er en jo en vanskelig sak, men så bygger det jo selvtillit å score mål, sier Sørloth.

Se scoringen her:

For onsdag kveld kom altså scoringen endelig. Hans første mål på 489 minutter i Leipzig-drakten.

– Scoringer er alltid viktige for spillernes selvtillit. Dette var viktig for Alexander. Han hadde ikke scoret for oss hittil. Det var veldig viktig for ham og for oss, sier RB Leipzig-trener Julian Nagelsmann til VG.

Les også Rørt pappa etter Sørloths Champions League-bragd: – Kom en liten tåre

Målet fikk pappa Gøran Sørloth til å felle en tåre – en effekt som ble forverret da han forsøkte å tørke det vekk mens han laget chili con carne.

– Hahaha, jeg så det, ja. Det var artig. Han har jo følt jo litt på det. Han vet akkurat hvordan det er når målene ikke kommer og hvilket press som følger med. Det var nesten like deilig for han. Han skal få lov til å felle en tåre i dag.

FAR OG SØNN: Gøran og Alexander Sørloth sammen i Trondheim i 2013. Foto: Ned Alley