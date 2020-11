Eggen Rismark etter Øygarden-kamp: – Aldri vært med på en lignende bane

Øygarden ligger åtte poeng unna kvalik med seks kamper igjen å spille.

Thor Kristian Ekerhovd Økland tok ett poeng i ruskeværet søndag kveld. Foto: Bård Bøe

Øygarden – Ranheim 0–0

HamKam – Åsane 2–1

Ågotnes: Værforholdene preget Øygardens 0–0-kamp mot Ranheim søndag ettermiddag.

Før kampen diskuterte sågar dommerne om kampen i det hele tatt skulle spilles.

Aune Heggebø hadde vanskelige arbeidsforhold på Ågotnes søndag ettermiddag. Foto: Bård Bøe

Ranheims Christian Eggen Rismark sier Ranheim forsøkte å få kampen flyttet.

– Man får ikke gjort noe med været, men det er mulig å flytte kampen. Det går ikke å spille under slike forhold som i dag, sier Eggen Rismark.

Da Øygarden spilte hjemmekamp tidligere i uken, ble kampen flyttet til Vestlandshallen på grunn av været. Under søndagens runde lot ikke det seg gjøre.

– Jeg har spilt fotball i ganske mange år, og har aldri vært med på en lignende bane, sier den tidligere Brann-spilleren, og fortsetter:

– Jeg skjønner at de vil ha hjemmebanefordel, men det må spilles fotball. Det som leveres i dag er ikke fotball.

– Feil fokus

Bjarte Haugsdal sier det ikke var enkelt å spille under søndagens forhold.

– Banen er dårlig, og det blåser veldig mye. Under oppvarming virker banen helt fin, under kampen ser vi derimot at banen kanskje ikke tåler det, sier Haugsdal.

Om Eggen Rismarks uttalelse om at kampen ikke burde blitt spilt, svarer Haugsdal slik:

– Det får han mene. Det er surt for dem å tape to poeng mot oss, og jeg forstår at han er skuffet over det.

Mons Ivar Mjelde vil ikke bruke spilleforholdene som unnskyldning etter kampen.

– Jeg synes det er feil fokus å mase om bane og forhold. Det handler hvordan man håndterer de utfordringene man får. Dette er vår hjemmebane og i dag var det vanskelige forhold, og det må man ta på en proff måte, sier Øygarden-treneren.

Mons Ivar Mjelde ønsker ikke å fokusere på baneforholdene. Foto: Bård Bøe

Øygarden nærmest

Spillerne som plasket rundt på den søkkvåte gressmatten slet med å etablere et spill i den første omgangen.

Aune Heggebøs avslutning like utenfor, var det nærmeste hjemmelaget kom før pause. I den andre omgangen spilte Øygarden med den kraftige vinden i ryggen, og var laget som var nærmest å få ballen i mål, uten at det endte med jubel.

Dermed spiller Øygarden sin andre uavgjortkamp på få dager.

– Vi har sluppet inn mye mål, men nå ser vi en bedring defensivt. Endelig ser vi ut som et fotball-lag. Vi kjemper og står på, sier Mjelde om kampen, og peker på at Øygarden var nærmest en avgjørende scoring.

Avstanden til kvalikplassen ble likevel lenger for Øygarden søndag. Etter runden har Øygarden åtte poeng opp til kvalik med seks kamper igjen å spille.

– Det har vært mye kjekkere å lede laget de to siste kampene, fordi vi har vært veldig mye bedre, særlig defensivt, sier Mons Ivar Mjelde.

– Kommer det for sent?

– Det kan du si, men vi må bare la være å se på tabellen. For oss handler det om å være konkurransedyktige, og kjempe om de poengene som gjenstår, sier Mjelde.

Hel-vestlandske Åsane tapte

Kvalikjagende Åsane reiste til Briskeby til kamp mot HamKam, uten ligaens toppscorer. Østlandske Henrik Udahl måtte nemlig sone karatene etter at han pådro seg sitt fjerde gule kort under onsdagens 4–1-seier over Grorud.

Dermed var samtlige 17 Åsane-spillerne som reiste østover vestlendinger.

Etter en noe oppstykket første omgang, hvor Åsane kom til enkelte halvsjanser, gikk lagene målløse til pause.

Da kampen var en time gammel headet Jonas Enkerud hjemmelaget i ledelsen etter et langt innkast. Tolv minutter senere dundret samme mann inn 2–0-målet.

Innlånte Harald Nilsen Tangen reduserte mot slutten av kampen, som endte 2–1.

