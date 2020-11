Klaveness etter ny smitte i landslaget: – Vi må stikke fingeren i jorden og erkjenne at vi burde håndtert dette annerledes

Tre nye landslagsspillere har testet positivt på koronaviruset. Nå erkjenner Norges Fotballforbund (NFF) at de tok feil da de ville sende det opprinnelige landslaget ut i Europa.

Toppfotballsjef Lise Klaveness tar kraftig selvkritikk på NFFs vegne av håndteringen etter det oppsto smitte i landslaget forrige uke. Foto: Vidar Ruud / NTB

Sent torsdag kveld kom prøveresultatene for Patrick Berg, Marius Lode og Markus Henriksen til Norges Fotballforbund. Alle tre hadde testet positivt en uke etter at Omar Elabdellaoui gjorde det samme. I en pressemelding opplyste landslagslege Ola Sand at en eller flere av dem mest sannsynlig var blitt smittet for en uke siden av Elabdellaoui.

– Inkubasjonstiden er inntil 14 dager, som regel under 10. Om smitte har oppstått direkte fra Omar på alle, er usikkert, sier Sand til Aftenposten.

De norske reglene var klare da Elabdellaouis positive test ble kjent sist fredag formiddag: Alle spillerne skulle i ti dagers karantene. De kunne ikke spille de forestående kampene mot Romania og Østerrike.

Men NFF hadde en annen oppfatning. De mente at det opprinnelige landslaget kunne dra så lenge Elabdellaoui var isolert fra resten av troppen og dro lørdag formiddag mot Gardermoen. Kun en liten time før charterflyet skulle lette, kom den sterke oppfordringen fra Helsemyndighetene om å ikke dra.

I etterkant har representanter i NFF og landslagsspillerne uttalt at de følte seg tvunget til å ikke dra, og at de mente avgjørelsen var feil. Flere i den store fotballfamilien har også vært svært kritisk til myndighetenes håndtering av situasjonen.

Etter de nye smittetilfellene snur NFF på femøringen.

Patrick Berg er en av spillerne som har testet positivt på koronaviruset. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Tar kraftig selvkritikk

Toppfotballsjef Lise Klaveness tar nå kraftig selvkritikk på NFFs vegne i håndtering av situasjonen da smitten oppsto i landslaget.

– Vi var forberedt på at det ville være flere smittede i troppen, på grunn av det store smittetrykket i hele Europa og i Norge. Det er selvfølgelig en klo i magen når man får det bekreftet, men vi var forberedt på det. I helgen sto vi en krevende spagat mellom to regelverk. Men vi må stikke fingeren i jorden og erkjenne at vi burde håndtert dette annerledes, ikke minst vært bedre forberedt på hvordan vi skulle håndtere smitteutbrudd gitt det økte smittetrykket, sier hun til Aftenposten.

Hovedargumentet til NFF var at de forholdt seg til den etterhvert så kjente UEFA-protokollen. Den sier at et lag kan fortsette å spille som normalt om de smittede spillerne isoleres umiddelbart. Nå stiller Klaveness seg undrende om UEFA-protokollen er god nok gitt dagens smittebilde i verden.

– Pandemien er uforutsigbar og vi følte oss trygge på protokollen, men vi må erkjenne at vi ikke tok godt nok innover oss det endrede smittetrykket. Det er et spørsmål om landslagstrykket burde være så stort når smittetrykket i samfunnet er så økende og klubbfotballen så sårbar i forkant av sesongavslutning. Klubbfotballen er det viktigste vi gjør i et slikt år. Medisinsk er disse smittetilfellene i seg selv uproblematisk for resten av samfunnet. Spillerne har det bra og de er skjermet fra samfunnet. Men Uefa, og vi som medlemsnasjon, må bare erkjenne at det ble for krevende å avvikle så mange landskamper i denne fasen.

Fakta Tidslinje for landslagskaoset De norske fotballherrene har hatt en turbulent periode i forbindelse med den nylig avsluttede samlingen. Dette er hendelsesforløpet: * I forkant av samlingen er det skader på flere sentrale spillere, særlig i forsvaret. I helgen før samlingen oppstår det ytterligere skadeproblematikk, og det kommer forfall fra forsvarsspillerne Stian Gregersen, Birger Meling og Jonas Svensson. * Tirsdag 10. november tester Israel-spissen Munas Dabbur positivt for koronaviruset. Han og en lagkamerat settes i karantene. * Onsdag ettermiddag, bare timer før planlagt kampstart mot israelerne, avlyser Norges Fotballforbund kampen. Det skjer på bakgrunn av nye vurderinger fra Helsedirektoratet. NFF må trolig betale det israelske forbundet minst en halv million kroner for avlysningen. * Torsdag fastslår NFF at de kommende kampene i Uefas nasjonsliga mot Romania og Østerrike vil bli spilt som normalt. Landslagssjef Lars Lagerbäck sier at han vurderer å la Eliteserien-spillerne, altså de som bor i Norge, bli igjen hjemme så de unngår karantene ved hjemkomst. * Fredag 13. november: Landslagets visekaptein Omar Elabdellaoui tester positivt for koronaviruset, og det bryter ut fullt kaos rundt hva som skjer med de kommende kampene. Landslagets trening denne dagen avlyses, og samtlige spillere settes i karantene fordi de defineres som nærkontakter av Elabdellaoui. * Fredag kveld blir det kjent at landslaget vil reise til Romania med redusert tropp. De fem Eliteserien-spillerne skal bli igjen hjemme. – Slik vi vurderer situasjonen kan norske spillere bosatt i utlandet reise ut av landet fordi de ikke skal returnere til Norge, sier fotballpresident Terje Svendsen. * Lørdag formiddag forlater landslaget spillerhotellet på Storo i Oslo og drar til Gardermoen for å fly til Bucuresti. Samtidig pågår det møtevirksomhet mellom NFF og Helsedirektoratet, der sistnevnte gjør det klart at reisen utfordrer bestemmelsene i den norske covid-19-forskriften. Landslaget får dermed beskjed om ikke å sette seg på flyet til Romania. * I timene som følger, uttrykker spillerne stor frustrasjon over ikke å få dra av gårde, mens NFF jobber iherdig for å løse floken. Forbundet bestemmer seg for å sende brev til Helsedepartementet i håp om at helseminister Bent Høie (H) kan gripe inn. Det velger han ikke å gjøre og begrunner det med at spillerne skal holde seg i karantene i ti dager i henhold til regelverket. * NFF ønsker ikke å gi opp turen, men like før klokken 22 bekreftes det av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) at kampen mot Romania er avlyst. NFF er svært kritisk til at de ikke får tillatelse til å sende fotballherrene av gårde, men sier at de «kan selvsagt ikke trosse regjeringen». Det foreløpig ikke bestemt hva utfallet av den avlyste kampen i Romania blir. * Norges idrettsforbund sender ut en pressemelding der det velger å støtte regjeringen fremfor fotballforbundet. Idrettspresident Berit Kjøll erkjenner at NFF er i en krevende situasjon, men mener det er feil å sende spillere som er i karantene til nye kamper som skal spilles i karanteneperioden. * Samme kveld bekrefter NFF at det jobbes med å stille et såkalt «nødlandslag» til onsdagens kamp borte mot Østerrike. Spillerne som er i den opprinnelige troppen har fått tillatelse til å reise hjem hver for seg selv om de er i karantene, men unntaket de har fått fra karantenebestemmelsene åpner ikke for at de kan spille fotball den kommende uken. * Søndag kommer det støtte fra statsminister Erna Solberg (H) til beslutningen om å nekte landslaget å reise til Romania. – Hvis vi ikke hadde gjort det, hadde vi vært mye mindre streng med fotballen enn vi er med nordmenn for øvrig, sier hun til NTB. * Samme dag starter Norges Fotballforbund jobben med å samle sammen et nødlandslag foran nasjonsligakampen mot Østerrike. Veton Berisha (Viking) og 17 utenlandsproffer innkalles, og Leif Gunnar Smerud blir utnevnt som vikar for landslagssjef Lars Lagerbäck. * Troppen som får tilnavnet «Nødlandslaget», samles i Oslo før den skal reise samlet til Wien etter koronatesting. Keeper Per Kristian Bråtveit får uklart testsvar og må testes på nytt. Etter en negativ test reiser han med privatfly til Østerrike dagen etter resten av laget, og han starter kampen for Norge. * I opptakten til kampen mot Østerrike (onsdag 17/11) kommer beskjeden om at Uefa har satt resultatet i den avlyste bortekampen mot Romania til 3–0 i favør vertene. NFF ber det europeiske forbundet om en begrunnelse. * Nødlandslaget imponerer stort mot Østerrike og tar ledelsen ved Ghayas Zahid i det 60. minuttet etter å ha misbrukt flere store sjanser. Håpet om å vinne nasjonsligagruppen lever helt til overtiden, der Adrian Grbic utligner til 1–1. * Fredag 20/11: Norges Fotballforbund opplyser om at landslagsspillerne Patrick Berg, Markus Henriksen og Marius Lode har testet positivt på koronaviruset. De har alle vært isolert på spillerhotellet i Oslo siden samlingen. Spillerne er «tilnærmet symptomfrie», ifølge landslagslege Ola Sand. * Den ferske smitten gjør at Berg og Lode ikke kan bidra til å sikre Bodø/Glimt gull i Eliteserien kommende helg. (NTB).

Vil presse på for endringer

Toppfotballsjefen mener at UEFA-protokollen frem til sist uke har fungert bra. Men at det var feil å avholde landskamper den siste uken.

– Frem til dette vinduet har landslagsfotballen kunnet rulle og gå innenfor UEFA-protokollen og har fungert meget godt. Nå som smittetrykket er så stort i hele Europa ser vi at det har vært mange smittetilfeller i mange landslagstropper. I lys av endret smittesituasjon og også fordi klubbfotballen i de respektive landene står foran en sårbar avslutning på sesongen, ble det feil å avvikle fulle Nations League-runder under de rådende omstendigheter.

Derfor vil NFF nå gå i dialog med Uefa om å gjøre de nødvendige justeringer i protokollen.

– NFF har hatt løpende dialog med Uefa og Uefa har vært tydelig på at kampene skal avvikles. Som resten av Europa la vi dette til grunn. Norge er et av de landene med lavest smittetrykk i Europa. Nå må vi gå i ny dialog med Uefa for å trykke på justeringer i protokollen. I ettertid er det grunn til å stille spørsmål ved om disse landskampene burde vært spilt.

Har testet negativt to ganger

André Hansen, Marius Lode, Markus Henriksen og Patrick Berg er spillerne som fortsatt er på spillerhotellet på Storo, opplyser landslagslege Ola Sand.

Lode, Henriksen og Berg fikk svar om at de var smittet av korona sent torsdag kveld. En uke etter at Omar Elabdellaoui testet positivt på viruset.

– Hvor mange tester har de tre spillerne vært igjennom siden forrige torsdag?

– De har vært gjennom tre tester, sier Sand.

Altså har de tre spillerne testet negativt to ganger, før den positive testen kom.