Bodø/Glimt sikret tidenes første seriegull

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset – Bodø/Glimt 1–2) For første gang i klubbens historie er Bodø/Glimt seriemester i fotball. På veien har de scoret to mål eller mer i samtlige kamper denne sesongen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

previous

















fullscreen next 1 av 8 Bjørn Steinar Delebekk

De brukte kun fire minutter på å sette det første målet bak Viljar Myhra søndag kveld.

Morten Ågnes Konradsen dro seg fri på høyresiden og slo inn foran mål. Der var selvsagt Kasper Junker, som satte inn sitt 19. seriemål og knappet med det innpå toppscorer Amahl Pellegrino (21 mål).

Det er ikke bare Junker som er på jakt etter en milepæl.

Åtte minutter senere hamret nemlig Philip Zinckernagel inn sitt 15 mål for sesongen. Dansken har like mange assists, og dermed er han kun ett målpoeng bak rekorden til Veigar Páll Gunnarsson fra 2007.

GULLMAGASIN: Bestill VGs spesialutgave med 108 sider om Bodø/Glimt.

I SKUDDET: Philip Zinckernagel scoret sitt 15. seriemål for sesongen. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Bodø/Glimt trengte kun ett poeng for å sikre seriegullet, mens Strømsgodset var i poengnød etter å ha falt til kvalikplass etter Starts seier i Skien.

Drammenserne produserte en rekke muligheter i den første omgangen, men Glimt-keeper Nikita Haikin vartet opp med flere strålende redninger.

På tampen av andre omgang kom reduseringen ved Valdimar Thor Ingimundarson. Det var imidlertid for sent for Strømsgodset, som ikke klarte å score mer enn det ene.

Les også Halvdan Sivertsen hyller Bodø/Glimt med Mount Rushmore-referanse

Gultrøyene måtte klare seg uten coronasyke Marius Lode og Patrick Berg, som bivånet det hele fra isolasjon på hotellet på Storo.

Isak Helstad Amundsen gikk inn midtstopper, mens den anvendelige indreløperen Ulrik Saltnes vikarierte i ankerrollen i første omgang.

Det er ubestridt at Bodø/Glimt vinner seriegull med stil. I 32 kamper på rad har de scoret to mål eller mer, og nordlendingene er på vei mot rekordfest.

Fem seriekamper gjenstår, men med 18 poeng ned til Molde har ingen mulighet til å ta igjen Kjetil Knutsens lag.

Bodø/Glimt trenger kun tre poeng på de siste fem kampene for å tangere Moldes rekord på 71 poeng på én sesong.

Saken oppdateres!