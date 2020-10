Djokovic slet seg videre og sikret gigantduell i French Open-finalen

Det blir en stjernekamp mellom gruskongen Rafael Nadal og verdensener Novak Djokovic i årets finale i French Open. Djokovic trengte fem sett for å avansere.

Novak Djokovic er klar for finalen i French Open. Foto: Christophe Ena / AP

Det er første gang siden 2016 at Djokovic blir å se i finalen av den franske Grand Slam-turneringen. For fire år siden endte det lykkelig med seier over Andy Murray, men søndag får han en formidabel oppgave.

Rafael Nadal har aldri tapt når han først har kommet seg til en Roland-Garros-finale.

Djokovic fikk hard motstand i semifinalen. Etter å ha ligget under 0-2, greide Stefanos Tsitsipas å presse frem en utligning og et femte og avgjørende sett. Der måtte han gi tapt. Djokovic vant med sifrene 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1.

Tidligere fredag fikk Nadal det enklere mot Diego Schwartzman. Spanjolen vant 6-3, 6-3, 7-6 (7-0), og dermed er han klar for sin 13. finale i turneringen.

Den 34 år gamle veteranen har vunnet French Open de tre siste sesongene.

– Det er alltid helt utrolig å spille her, og dette er et veldig spesielt øyeblikk for meg, sa Nadal etter å ha slått argentinske Schwartzman for tiende gang på elleve forsøk.

Rafael Nadal er klar for finalen i Paris. Foto: Michel Euler / AP

Med nok en triumf vil Nadal tangere Roger Federers rekord over antall Grand Slam-titler (20). Djokovic jakter på sitt 18. GS-trofé.

