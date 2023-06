Sammenlignes med Haaland og Ødegaard: – Ikke knekt koden

ULLEVAAL STADION (VG) Landslagstrener Hege Riise innrømmer at hun noen ganger rådfører seg med kollega Ståle Solbakken. Særlig én ting må på plass for at Norge skal lykkes, mener fotballekspert.