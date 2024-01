Vipers klarte i fjor en bragd aldri sett før med norske øyne. Tre strake titler i europeisk håndballs gjeveste turnering skrev laget inn i historiebøkene. Og på herresiden driver Kolstad en enestående storsatsing som for alvor har satt norsk herrehåndball på kartet.

Det er ikke første gang en norsk håndballklubb ender i en økonomisk avgrunn etter en årrekke med hvetebrødsdager. Larviks totaldominans på 2010-tallet endte med betalingsstopp, fristillinger og degradering i divisjonssystemet.

Norsk håndball har fortsatt til gode å ha et lag som klarer å følge opp en periode med vekst og suksess i Europa med økonomisk stabilitet de påfølgende årene.

For Kolstad dukket problemene opp allerede sist sommer. Spillere og ledere måtte godta lønnskutt for at prosjektet ikke skulle spore av.

– Betenkelig

Historiene fra Kristiansand, Larvik og Kolstad reiser spørsmålet om det er mulig for et norsk lag å være konkurransedyktig i Europa, uten å vokse seg såpass stort at det ikke lenger klarer å drifte bærekraftig.

Daglig leder i HamKam og håndballekspert i TV 2, Bent Svele, reagerer på kronerullingen som skjer i Kristiansand om dagen.

– Det er jo betenkelig at et lag som vinner mesterligaen tre ganger på rad, bare noen måneder senere befinner seg i en sånn situasjon, sier Svele til NTB.

– Likevel må det understrekes at Vipers har drevet meget godt i mange sesonger og stort sett har hatt overskudd hvert år. De hadde en ambisjon om å få inn nok sponsorinntekter før sesongen, noe det viser seg at de ikke fikk til.

Lønnskostnadene til klubben skal ha doblet seg fra rundt 11 millioner kroner i 2019 til 22 millioner i 2022. Svele utelukker ikke at den svake kronekursen kan være en faktor.

– De har solgt flere norske spillere til utlandet, og ofte erstattet dem med utenlandske spillere. De spillerne skal betales med utenlandsk valuta. Man skal ikke se bort fra at dette er en ekstra utgift for klubben. Med fasit i hånd kan man si at de har brukt for mye penger, men det er vanskelig å si konkret hva som har gått galt fra utsiden.

Kolstad-satsing og problemer

Kolstad fikk kritikk i fjor sommer da TV 2 avslørte at klubben hadde dype økonomiske utfordringer, noe få utenfra visste om.

Svele var den gang krass i sin kritikk mot trondheimsklubben. I dag er han av samme oppfatning, men han gir klubben honnør for at den tilsynelatende prøver å håndtere problemene.

– Det virker som de nærmer seg en slags løsning, og at spillere og trenere fortsatt tror på prosjektet. Å kvitte seg med Magnus Abelvik Rød er drastisk, men det viser at de er villig til å ta tak for å løse problemene, sier Svele.

Han understreker at han liker å se norske lag være villige til å satse på måten Kolstad har gjort, til tross for mulig økonomisk uansvarlighet.

– Man kan ikke legge skjul på at det har vært en historisk satsing. Prosjektet ble introdusert med brask og bram. Jeg hyller initiativet. De har fått flere folk inn i hallene, mer omtale, de har levert håndballfester med fulle stadioner og kamper mot lag som Kiel og PSG. Tiden vil vise hvordan Kolstad-prosjektet ansees, men de har utvilsomt satt norsk herrehåndball på kartet.

– Likevel klarte Elverum å hevde seg i Europa med langt mer begrensede midler. Det er imidlertid et skudd for baugen for andre lag som ønsker å satse, å se at det går som det gjør, fortsetter TV 2-profilen.

Håndballforbundet ute av stand til å hjelpe

Kåre Geir Lio har vært president i Norges Håndballforbund siden 2015. På spørsmål om hva håndballforbundet kan gjøre for å unngå at andre lag havner i lik situasjon som Vipers, svarer han følgende til NTB:

– Vi har veldig dessverre lite virkemidler vi kan bruke.

Lio forteller at de har en instans som skal veilede norske klubber økonomisk.

– I 2015 etablerte vi Eliteserienemnda. Deres jobb er å kontrollere og følge opp klubbene, noe de har fått til bra. De fleste klubbene har fått bedre økonomi.

Han påpeker at Vipers ikke er de eneste som har fått kjenne på harde økonomiske tider.

– Mange klubber sliter nå, ikke bare Vipers. Årsaken til det er makroøkonomisk. Det meste er blitt dyrere. Kostnader som fly og hotell er blitt langt dyrere, og det merker klubbene.

Han håper Vipers får den hjelpen de trenger.

– Vipers har hatt et stabilt inntektsgrunnlag de siste årene, og slik sett har de tålt å bruke penger. Jeg vil ikke mene mer fra utsiden, uten å vite de konkrete tallene. Nå håper jeg bare alle som kan støtte og hjelpe Vipers, gjør det, sier Lio.

Han erkjenner at det krever et visst økonomisk grunnlag for at man skal kunne hevde seg i Europa, men beholder likevel troen på at norske lag kan ha europeisk suksess, uten å overforbruke og støte på økonomiske vanskeligheter senere.

– Det tror jeg. Det er imidlertid ingen tvil om at det krever penger i form av sponsorinntekter. Når det gjelder sponsorinntekter, har vi ikke de samme forutsetningene her til lands som de har utenlands. Men det er mulig.