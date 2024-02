Ifølge Marca skal Kylian Mbappé og Real Madrid ha kommet til enighet om en avtale for to uker siden. En kontrakt skal allerede være signert, hevder avisen.

Den trer i kraft 1. juli, ifølge avisens opplysninger.

Det var i forrige uke at en rekke medier, deriblant The Athletic og RMC, meldte at Mbappé hadde gitt Paris Saint-Germains klubbledelse beskjed om at han forlater dem etter sesongen.

Den franske angriperens kontrakt går ut i sommer. Han har dermed kunnet forhandle med andre klubber siden nyttår.

PSG hentet Mbappé fra Monaco for 180 millioner euro i 2017. Det er fortsatt tidenes nest dyreste signering, kun slått av Neymars overgang fra Barcelona til PSG samme sesong.

Mbappé har han scoret 244 mål på 291 kamper i PSG.

De siste årene er han blitt koblet bort fra den franske hovedstaden – som regel til Real Madrid – og nå ser overgangen ut til å bli en realitet.