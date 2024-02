Det får VG bekreftet fra flere kilder med kjennskap til saken.

Kritikken skal ha kommet svært overraskende på hopp-profilen. Han har, ifølge VGs kilder, ikke til hensikt å slutte i jobben som landslagstrener for de norske hopperne.

Stöckl skal ha sittet i møte med den sentrale ledelsen i skiforbundet i dag, onsdag.

«Det viktigste for meg er å prate med utøverne når de er tilbake fra Japan for å få klarhet i saken», skriver han i en tekstmelding til VG.

Østerrikeren har hatt jobben siden 2011, og er midt i en kontrakt som strekker seg frem til 2026.

Norsk hoppsport har opplevd fantastiske resulter under Stöckls ledelse. På idrettsgallaen i 2016 ble 50-åringen også kåret til «Årets trener».

Denne sesongen har det imidlertid kladdet resultatmessig, selv om det er tegn på bedring den siste tiden.

Etter det VG forstår skal flere av de mannlige utøverne på landslaget, samt noen utøvere på nivå to i norsk hoppsport, ha sendt et brev til hoppkomiteen i Norges Skiforbund.

I brevet rettes det kraftig kritikk mot væremåten til Stöckl.

Misnøyen kom til overflaten i etterkant av svake resultater under skiflygings-VM i Kulm i januar.

Sportssjef Clas Brede Bråthen er Stöckls nærmeste leder:

– Jeg er kjent med at det er uttrykt misnøye fra utøvere til noen i vårt system. Men det er ikke rettet direkte til meg. Jeg vil bistå Alex i prosessen med å finne ut av hva dette dreier seg om, og finne en god løsning sånn at norsk hoppsport igjen begynner å vinne på øverste nivå, som Alex og støtteappartet har klart tidligere, sier Bråthen.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Stine Korsen, som er leder i hoppkomiteen, eller generalsekretær Arne Baumann i skiforbundet.

En snau uke senere var Alexander Stöckl hjemme da Johann Forfang gikk til topps i verdenscuprennet i Willingen. Dette fraværet var planlagt og skyldes ikke omstendighetene VG gjengir i denne saken.

Men så kom det som av enkelte har blitt beskrevet som en sjokkbeskjed:

For en uke siden, dagen før avreise til USA, skal Stöckl ha mottatt det han opplevde som en oppfordring om å bli hjemme. Det ble derfor østerrikeren.

VG vet at Stöckl heller ikke er med når hopplandslaget nå reiser videre til Japan.

Han er til vanlig bosatt i Oslo, med samboer og barn.

Ifølge VGs kilder har 50-åringen nå engasjert advokat. Saken behandles nå av skiforbundet sentralt, og ikke av hoppkomiteen.

Nyheten kommer bare uker etter at det ble kjent at Clas Brede Bråthen gir seg etter sesongslutt.

GIR SEG VED SESONGSLUTT: Clas Brede Bråthen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Bråthen var sentral i konflikten med ledelsen i Norges Skiforbund for få år siden. Der fikk han massiv støtte fra nettopp Alexander Stöckl. Både generalsekretær og presidenten i Norges Skiforbund er siden byttet ut.

Både grenen hopp og Norges Skiforbund sentralt befinner seg i en krevende økonomisk situasjon. Skiforbundet gikk flere millioner kroner i minus i 2023, og har en anstrengt økonomi.

Hopp står, ifølge skiforbundet, for en vesentlig del av underskuddet. Selv argumenterer hoppleiren imidlertid for at de genererer millionsummer gjennom arrangementsinntekter som går inn i felleskassen til ski-Norge.

På den måten, mener hopp, at de egentlig går i pluss - selv om regnskapet viser røde tall.