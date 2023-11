Torsdag kveld skriver Aftonbladet at det svenske fotballforbundet har hatt et møte med Tony Gustavsson i løpet av dagen. Gustavsson har vært sjef for det australske kvinnelandslaget siden 2020.

Videre skriver avisen at det forventes at Häcken-trener Per-Mathias Høgmo vil bli intervjuet i løpet av de neste dagene. Tirsdag meldte Aftonbladet at Høgmo var toppkandidaten til jobben.

Elfsborg-trener Jimmy Thelin skal være sistemann på listen over de mest aktuelle kandidatene.

Høgmo var sjef for det norske herrelandslaget fra 2013 til 2016. I 2021 tok han over Häcken og i 2022 ledet han klubben til sitt aller første seriegull.

Janne Andersson ga seg etter søndagens oppgjør mot Estland. 61-åringen hadde da ledet Sverige i syv år.