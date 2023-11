Det viser innsyn VG har fått i regnskapene til Norges Fotballforbund.

De åtte flybillettene kostet i snitt 28.000 kroner.

VG er kjent med at enkelte i Europatoppen har diskutert reisen og selv stilt spørsmål ved nødvendigheten av at samtlige ansatte dro til mesterskapet på den andre siden av jordkloden.

– Jeg mener at det var verdt det, sier prosjektleder Øyvind Iversen.

Han skal senere få gjøre rede for prosjektets to oppgaver i New Zealand.

Iversen leder syv andre ansatte i prosjektet Europatoppen. De har et budsjett på 187 millioner kroner fordelt på seks år. Målet er å løfte norsk klubb- og landslagsfotball. Analyse står sentralt i arbeidet.

Det siste året har de åtte medarbeiderne i Europatoppen vært mye på reisefot.

De er spredt over hele landet og flys inn for å møtes én gang i måneden.

SKUFFET: Vilde Bøe Risa og da værende landslagssjef Hege Riise under kampen mot Japan i VM. Mesterskapet ble en sportslig nedtur for Norge. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Men det er de store mesterskapene som har kostet mest penger:

Prislappen for fotball-VM i New Zealand i sommer endte på en halv million kroner.

Noen måneder tidligere var samtlige ansatte på plass under U21-EM i Romania. Pris: 475.000 kroner.

I helgen omtalte VG hvordan det ble brukt 244.000 kroner på en tur til England. Det inkluderte VIP-behandling og kampbilletter til 6.600 kroner per stykk på Old Trafford. NFF har omtalt billettene – som inkluderte fri bar og mat fra en såkalt «premium meny» – som en tabbe.

Hadde allerede analysefolk

De ansatte i Europatoppen kom i tillegg til de allerede fyldige støtteapparatene til daværende kvinnelandslagstrener Hege Riise og daværende U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud under VM og EM tidligere i år.

Kvinnelandslagets støtteapparat talte fra før 20 personer, blant dem to analytikere og én person som speidet på Norges motstandere.

Iversen sier at Europatoppen kan bistå landslagene ved behov, noe som ble gjort både i fotball-VM og U21-EM.

– Hvordan jobbet dere, på stadion eller på hotellet, og hva leverte dere i New Zealand?

– Vi var på stadion, og hotellrom. Og leverte analyser av motstandere i hele løypa egentlig, så man skal være best mulig forberedt. Når du starter et mesterskap, er det ganske mange lag du potensielt kan møte videre. Og du vil være best mulig forberedt uansett hvem du får på veien videre.

Europatoppen har ikke gjort rede for hvilke kamper som ble analysert på stadion, noe VG har etterspurt helt siden midten av forrige uke.

Iversen omtaler arbeidet som «analysestøtte til teamet».

– Det andre er at vi har det store VM-prosjektet, som er et referanseprosjekt på kvinnesiden. Det har tidligere blitt gjennomført på diverse mesterskap på herresiden, men aldri på kvinnesiden.

Iversen forteller at Europatoppen har analysert samtlige 128 kamper som er spilt i VM for menn i Qatar og i VM for kvinner i Australia og New Zealand.

– Det er for å skape en produksjon som kan gi undervisningsmateriell som kan brukes av eieraksene våre, forklarer Iversen.

Han utdyper:

– Hva kjennetegner verdens beste spill og spillere? For fagfolk, som vi leverer til, er det å forstå spillutviklingen helt grunnleggende kunnskap. Hvordan forsvarer de beste lagene seg inne i boksen, nye formasjoner, kvaliteten på de beste spissene eller forsvarerne med mer. Dette er helt avgjørende kunnskap dersom skoleringen av morgendagens trenere skal være oppdatert nok.

– Alle må til New Zealand for å gjøre den jobben bra nok?

– Ja, det vil jeg si, sier Iversen.

PROSJEKTLEDER: Øyvind Iversen. Foto: Norges Fotballforbund

– Jeg tror utbyttet av det kommer til å vise seg bra.

– Hvordan?

– Når man får brukt materialet over litt tid. Det er ingenting vi gjør som er i dag og i morgen, det er strukturelt arbeid som skal vare over tid.

Hobbit-tur

Også under sommerens fotball-VM for kvinner var de ansatte i Europa-toppen på sosiale aktiviteter.

Prosjektleder Øyvind Iversen kjøpte inngang til Hobbiton til samtlige ansatte. Det er stedet der Ringenes Herre ble spilt inn på New Zealand. De ansatte besøkte også en «gruve-camp» i området.

Øyvind Iversen beskriver det som et sosialt tiltak for de ansatte. Han forteller at gruppen hadde jobbet svært mye med en konkret oppgave:

– Da sa jeg: Nå sitter vi natten gjennom til det er ferdig, og så avslutter vi til lunsj – og så skal jeg finne på noe hyggelig for dere. Det gjorde jeg én gang der nede.

– Det var på vei til en kamp vi likevel skulle observere, forklarer Iversen.

Her til Hobbiton i New Zealand dro de ansatte i Europatoppen innom for å se kulissene fra Ringenes Herre-filmene. Foto: David Davies / Pa Photos / NTB

– Hvorfor skulle alle observere den samme kampen?

– Våre ansatte jobbet intensivt under VM – ofte med lange dager. Da er det av og til viktig å gjøre noen helt annet for å klarne hodene å få fylt på med energi. Dette står vi inne for, sier Iversen.

– Under 8000 kroner, altså under 1000 per person, for inngang begge steder: Det forsvarer vi absolutt, sier NFFs assisterende generalsekretær Kai-Erik Arstad om de sosiale aktivitetene før kampen de alle dro på.

Cato Haug, styreleder i Norsk Toppfotball, sier at man dro til fotball-VM for å skaffe norsk fotball innsikt – «innsikt som ikke er lett å få tilgang til på noen annen måte».

– Når fotball-VM er i New Zealand må man nødvendigvis reise til New Zealand, men man kan sikkert diskutere om det var riktig at så mange dro, og om man burde være der så lenge, erkjenner Haug.

NFFs analysesjef vurderer Europatoppens arbeid: Vis mer ↓ Det var Fredrik Vold i NFF som sammen med Simon Hansen (analytiker i VIF Kvinner) analyserte Norges kamper i VM. I tillegg fungerte U23-landslagstrener Per Inge Jacobsen som speider for å kartlegge Norges motstandere, opplyser Vold. De gjorde likevel to bestillinger til Europatoppen. Den ene handlet om å «grovkode» kampene i Norges gruppe. Ifølge Vold leverte Europatoppen grovkoding av totalt 11 kamper (fire Norge-kamper, en Sveits-kamp, to kamper av Filippinene og tre Japan-kamper). En grovkoding er en forberedelse til analyse. Med en videofil man laster opp hos Fifa brukes en programvare for å «kode» ulike spillsituasjoner. En sekvens kan bli kodet som en angrepssituasjon, hva slags type angrep det er, hvilke spillere som er involvert. Kodingen gjøres for å lete opp og velge ut bilder når analysen skal presenteres til spillere, trenere etc. Den andre bestillingen ble det aldri noe bruk for. Europatoppen skulle forberede «en pakke» om kvartfinalemotstanderen. Men Norge røk som kjent ut. Vold sier han var fornøyd med at Europatoppen leverte på den bestillingen de fikk. Da VG spør om man må være fysisk til stede i New Zealand for å gjøre en slik «grovkoding», svarer Vold slik: – Det er en fordel i å være til stede på kamp, kode live og være tett på når det skal leveres raskt. For den andre delen av jobben der de skulle levere en detaljert presentasjon og pakke om potensiell kvartfinalemotstander er det en stor fordel å kunne ha fulgt lagene live fra tribunen, sier analysesjefen.

Norsk Toppfotball bidrar, i likhet med Norges Fotballforbund, med 15 millioner kroner årlig til Europatoppen.

– Er det veldig relevant å analysere alle VM-lag og reise til New Zealand og bruke masse ressurser på det? Er det der norsk fotball bør sette inn ressursene sine?

– Ja, det tenker jeg er relevant. Man kan alltid diskutere hva som er best å prioritere, men det er viktig at vi følger med på den internasjonale utviklingen. Det er gjort veldig lite på innsikt relatert til landslag på kvinnesiden, og at vi da tar et initiativ til å gjøre noe med det, synes jeg er veldig relevant.

NTF-LEDER: Cato Haug erkjenner at man kan diskutere hvor mange som burde reist til New Zealand. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Europatoppen er inne i sitt første år som prosjekt i norsk fotball. Det er et resultat av den nye medieavtalen for norsk fotball.

NFF, Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner var uenige om hvordan en del av mediepengene skulle fordeles, og man løste dette ved å legge pengene i en pott som skulle hjelpe alle de tre organisasjonene i å nå sine sportslige mål.

Den økonomiske rammen på 31,2 millioner kroner i året ble bestemt – men uten at Europatoppen som prosjekt var definert. Budsjettet over seks år er på 187 millioner kroner.

I perioden fra januar i år til midten av oktober ble det brukt 1,1 millioner kroner på fly, og 1,3 millioner kroner på hotell. Posten «andre reisekostnader» beløper seg til 453.000 kroner.

Kai-Erik Arstad understreker at beløpene gjelder flere enn de åtte ansatte i Europatoppene.

Han sier at beløpene også inkluderer seminarer for sportslige ledere, klubbmøter og seminarer for toppfotballen på kvinnesiden.

Mens Europatoppen drev med fotballanalyse både i New Zealand og under U21-EM i Romania, understreker NFF at de i Romania også bidro til et arrangement i regi av Norsk Toppfotball.