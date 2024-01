Tallene viser at stjernegalleriet har scoret flere mål i snitt og økt effektiviteten med Erling Braut Haaland (23) på behandlingsbenken.

Det bruker ikke engelske journalister som følger City svært tett mye energi på, når Haaland onsdag kveld (20.30 mot Burnley) kan gjøre comeback igjen etter sitt lengste skadeavbrekk i karrieren.

– City er så unike. De kan klare seg uten verdens beste spiss i rundt ti kamper og likevel finne måter å vinne på. Utallige nøkkelspillere har blitt skadet gjennom årene, og andre lag ville raknet fullstendig eller slitt enormt, men Pep Guardiola har en unik evne til å sørge for at laget hans ikke blir påvirket av slike ting, vurderer James Ducker, The Telegraphs fotballkorrespondent.

Han fortsetter:

– De finner en måte å unngå å merke at viktige spillere er ute. Slik har det vært i alle år. Pep Guardiola skriker ikke «få Haaland tilbake på banen» til det medisinske apparatet. Det er ikke sånn det fungerer, sier han til VG.

James Ducker fra britiske The Telegraph, her i presserommet på Etihad Stadium. Foto: Mikal Aaserud / VG

Han er imidlertid mer opptatt av hva som kommer til å skje nå som Haaland faktisk er i ferd med å gjøre retur til kamp.

«For nå kommer kavaleriet tilbake», sier Ducker, og viser til at ikke bare Haaland, men også blant andre Kevin De Bruyne og omtrent hele troppen nå er skadefri.

– At Haaland kommer tilbake tar troen ut av motstanderen. Og så vet de andre lagene at spillere som Haaland og De Bruyne våkner til live de siste månedene av sesongen. Jeg så toppkampene deres mot Arsenal og Real Madrid mot slutten av forrige sesong. Jeg kunne føle og kjenne på den frykten de lagene hadde.

City-sjef Guardiola har allerede varslet at Haaland er med i troppen når Sander Berges Burnley gjester Etihad Stadium i Manchester onsdag kveld.

Det setter et punktum for et nesten to måneder langt fravær. Haaland ble skadet i ligakampen mot Aston Villa 6. desember.

En ekspert har reagert og kalt det et sjansespill fra City etter det rekordlange avbrekket.

Først i nyere tid har det også blitt kjent at skaden var verre enn tidligere kommunisert. Nordmannen har faktisk slitt med et brudd i beinet.

I perioden har de lyseblå vunnet klubb-VM, men også spilt åtte kamper i enten ligacup, FA cup eller Premier League.

Tallene viser at Manchester City er mer effektive og scorer mer mål sammenlignet med perioden før Haaland ble skadet.

Men Guardiola satte ord på savnet av sine stjernespillere Kevin De Bruyne og Haaland slik på en pressekonferanse for et par uker siden:

– Måten vi spiller på er ganske lik uten dem. Men for å vinne kamper trenger vi spillere som De Bruyne og Haaland. Vi har spilt sammen i åtte år. Vi vet hva vi skal gjøre.

– Men det å se løsninger, ha den kvaliteten, gjøre noe spesielt, det handler ikke om taktikk, det er talent, sa City-manageren.

For lokalavisen Manchester Evening News’ sjefskribent er det ikke tvil om hva Guardiola tenker i sitt stille sinn:

– Jeg tror han aldri har gått bort fra å tro at City er et bedre lag uten Haaland der. Det vil også vise seg nå. Haaland var ikke i sin beste form de første månedene av sesongen. Heller ikke City. De har blitt bedre med tiden. Målene har kommet. Det kommer Haaland til å bidra enda mer til, vurderer Simon Bajkowski overfor VG.

– Ingen vil møte De Bruyne. Ingen vil møte Haaland. Så lagene blir bekymret bare de er på banen. Det kan jo også inspirere dem mer. Men helt grunnleggende, så er det bekymringsverdig. For de to kan skape problemer ingen andre kan.

FØLGER CITY TETT: Simon Bajkowski i Manchester Evening News. Foto: Mikal Aaserud, VG

Så hvordan kommer City til å matche Haaland de kommende månedene – og hvordan kommer dette til å gå. I mars venter Champions League-sluttspill og ligakamper mot byrival United, Liverpool og Arsenal.

– Ingen forventet at han skulle spille så mye som sist sesong. Men Haaland må vekk fra tanken om at han ikke er sårbar eller mottagelig for skader. City kommer til å ta noen forholdsregler, sier Bajkowski og fortsetter:

– Samtidig er det ingen muskulær skade. Han vil bli spilt inn de neste kampene, men de vil pushe ham for å være sikker på at han i form til å spille 90 minutter i storkampene som kommer på rekke og rad i mars. Det er nøkkelmåneden.

– For City er det avgjørende at matchvinnere som De Bruyne og Haaland kommer tilbake. Nå angriper de siste del av sesongen med en tropp fullt av uthvilte, sultne formspillere. Det er ille for resten, ville jeg sagt, sier James Ducker.