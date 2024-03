Se scoringen i videovinduet øverst!

Gulbrandsen har nå scoret fem mål på de tre siste kampene. Han kom tilbake til Molde i august, og har blitt en ledestjerne i lagets drømmer om å vinne Conference League.

Mot Club Brügge viste han seg frem i overtidsminuttene av kampen. Veton Berisha fant Gulbrandsen alene mot keeper, og han disket opp med et mesterlig touch og banket ballen i mål.

– Det var viktig. Det var fantastisk av Berisha. Det viser hvilken lagspiller han er. Det er fantastisk, sier Gulbrandsen til Viaplay etter seieren.

Han mener at kampen bølget frem og tilbake, og at Molde til tider ikke hadde så god kontroll.

– Den levde sitt liv. Vi har litt å gå på, og det lover godt. Vi er positive. Vi skal klare å kjempe oss videre, sier Gulbrandsen.

Scoringen til Gulbrandsen høstet mye skryt i studio.

– Det er opp mot verdensklasse. Det touchet og det steget, det er rett og slett en scoring som er en avansement verdig, sier Pål André Helland.

– Et mesterstykke av Molde, sa Viaplays kommentator Roar Stokke.

– Det er en formidabel berøring Gulbrandsen har, slik at han rekker den og måker ballen inn, følgte Lars Tjærnås opp.

1 / 5 VIKTIG: Gulbrandsen setter inn en kampens siste scoring og sikret seieren for Molde.









Bare minutter tidligere så det ut til at Molde skulle gi slipp på seieren bare minutter før slutt.

Det skjedde etter at Martin Linnes var uheldig da han prøvde å blokkere innlegget til tidligere Bodø/Glimt-spiller Philip Zinckernagel, og dommeren pekte på straffemerket.

Maxime De Cuyper var sikker fra merket, og jublet.

– Det var en real kalddusj for Molde-spillerne, sa Stokke.

Se situasjonen her:

Kampens første scoring sto innbytter Halldor Stenevik for. Han entret banen etter bare 15 minutter, da Eirik Haugan fikk en kjenning i låret og måtte byttes ut.

Snaut 30 minutter senere satte midtbanespilleren inn kampens eneste scoring. Det skjedde etter nydelig angrepsspill fra Molde.

Den tidligere Godset-spilleren mottok ballen på siste tredjedel, og satte inn ballen mellom stolpen og keeperen i nærmeste hjørne.

SUPERRESERVE: Halldor Stenevik feirer med lagkameratene etter 1–0. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Torbjørg Haugen har jobbet 11 år som kokk i klubben. Hun hadde blant annet et helt spesielt forhold til Erling Braut Haaland. Etter å ha gitt seg for et drøyt år siden, fulgte hun hun kampen fra TV-stolen i hjembygda Sirdal.

«Ja visst har eg det!» utbryter rogalendingen da VG spør om hun har sett matchen.

– Det er jo helt fantastisk. Jeg blir så glad. Jeg skulle jo egentlig vært der, men jeg er i Sirdal.

– Hvordan var det å se Gulbrandsen avgjøre på overtid?

– Jeg skrek! Jeg skrek: «Det går ikkje! Det går ikkje!» Men det gikk! Han klarte det, forteller den tidligere Molde-kokken, som ble kalt «tante» av spillerne.

SOLSKJÆR OG «TANTE»: Ole Gunnar Solskjær hentet Torbjørg Haugen til klubben i hans første periode som Molde-trener. Foto: Kyrre Lien / VG

– Molde nærmer seg kvartfinale i Europa Conference League nå. Hvordan oppleves det?

– Det er en drøm. Og så tidlig på året. De virker i veldig bra i form, sier Haugen.

Etter avansementet i forrige runde uttalte flere av spillerne at de håper å vinne hele turneringen, som avsluttes med finale i Hellas 29. mai.

– Jeg tror de har muligheten. Jeg krysser i alle fall fingrene for det, forteller hele Moldes «tante».