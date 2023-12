– Skal vi ha stafetter i verdenscupen ... så kom igjen. Alle landslag må stille opp, ellers kan vi like gjerne bare legge ned, sier en irritert Calle Halfvarsson til svenske Expressen.

Norge ble nummer fire på kvinnestafetten i Sverige søndag. De hadde ingen sjanse.

På stafetten var det ni lag. To av lagene var annetlag, mens det ene laget var en «miks» med utøvere fra Italia og Polen. Flere større nasjoner reiser hjem.

– Det er kun seks nasjoner som stiller rene lag. Det er syltynt, rett og slett, sier NRK-ekspert Fredrik Aukland på kanalens radiosending.

Han fortsetter:

– Det er ikke bra. Man kan stille seg spørsmål om dette er en riktig arena å ha start i verdenscupen på eller om det bør være forbeholdt mesterskap. Mer enn seks nasjoner burde uansett stille til start.

Sverige (x2), Tyskland (x2), USA, Norge, Finland og Kasaksthan stilte til start søndag.

Til sammenligning var det 18 forskjellige nasjoner til start i kvinnenes stafett i skiskyting tidligere denne uken.

Den tyske landslagstreneren Axel Teichmann henviser til skiskytingen.

– Jeg synes det er veldig pinlig for FIS, sier Teichmann til Viaplay.

– Når vi har så få lag fra startstreken ... hvis du for eksempel sammenligner til skiskytingen. Det er hva vi burde sikte mot.

– FIS bør spørre landslagene og utøverne hva som skal til for at de deltar i slike konkurranser. Fordi vi vil ha de beste utøverne, ikke bare i individuelle øvelser, men også i lagøvelsene.

Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug synes det er for dårlig.

– Alle de store nasjonene har et ansvar om å stille når det er stafett, fastslår Dyrhaug og viser spesielt til Frankrike som ikke deltok – selv om både kvinnene og herrene gikk 10-kilometeren lørdag.

– Jeg synes det er veldig synd for langrennssporten. Man kan argumentere for at dette kommer for tidlig og at det er fire helger i Norden og sånt, men sesongen er ikke så lang og da synes jeg nasjonene skal stille til start, understreker Dyrhaug.

Franskmennene, som reiste hjem søndag, har selv forklart fraværet på stafettene til det franske skimagasinet Nordic Mag.

– Det er veldig slitsomt, forteller den franske landslagstreneren Alexandre Pouyé til magasinet.

Kvinnenes kalender frem til jul Vis mer ↓ 24.–26 november: Ruka, Finland

2.–3. desember: Gällivare, Sverige

9.–10. desember: Östersund, Sverige

15.–17. desember: Trondheim, Norge

Han poengterer at franskmennene raskt bestemte seg for at fire påfølgende helger i Norden er for mye:

– Vi må respektere idrettsutøvernes integritet. Vi kan ikke delta i alle løpene og gjøre alt fullt ut. Frankrike har stemt mot kalenderen for denne sesongen, og det er fornuftig for oss å ikke stille til stafetten, forteller Pouyé.

Frankrike stilte heller ikke til herrenes stafett søndag. Der er det i alt ti nasjoner med.

– Det er viktig for å gjøre sporten interessant. Når ikke de beste nasjonene er med så blir det litt B-preg på stafetten og det er veldig synd. FIS må se på det og da er kanskje kalenderen for tøff, sier Viaplay-ekspert Marit Bjørgen.

Hun vet hva hun snakker om. Bjørgen tok åtte OL-gull og 18 VM-gull i sin langrennskarriere.

– Kanskje hatt tre helger med flere konkurranser og hatt en frihelg, sier hun.

Langrennsekspert Åge Skinstad er enig med langrennsdronningen.

– Det har vært vanlig at det har vært tre verdenscuphelger før jul og i år er det fire. Og det er kanskje en medvirkende årsak. At terminlisten burde kanskje tatt hensyn til det. Og heller ha individuelle løp på den tiden her og spart stafetten til senere, sier Skinstad til VG.

– Synes du det er et B-preg?

– Jeg tror ikke Sverige, USA og Tyskland synes det. Men det er synd at det ikke er flere lag med, sier Skinstad.

Renndirektør Michael Lamplot fikk spørsmål hva han tenker om at nasjoner som Frankrike vraker stafetten:

– Det handler ikke om prioritering. De har vært lenge i Skandinavia. De forbedrer seg til Östersund og Trondheim. Men det er synd, vi vil alle se mange nasjoner i stafetten, sier Michael Lamplot til Viaplay.

– Fire uker i Skandinavia er lenge nok. Vi reiser hjem til Frankrike søndag, sa franske Jules Chappaz til Expressen lørdag.