RBK nekter å stå æresvakt for seriemesteren – Molde-sjefen mener de har misforstått

Rosenborg vil ikke stå æresvakt for seriemester Molde når de to rivalene møtes søndag. Molde-direktør Ole Erik Stavrum er trygg på at hans klubb hadde applaudert inn trønderne om de hadde sikret gullet.