Søndag kjemper en offensiv Heidi Weng om en pallplass i Tour de Ski. Midt i bakken skal mamma May Bente Weng stå å brøle datteren oppover.

– Jeg håper Heidi blir nummer to, sier mamma Weng.

Heidi Weng er nummer seks foran den siste etappen. Hun er ett minutt og tre sekunder bak amerikanske Jessie Diggins, mens det er 20 sekunder opp til nummer to, Jonna Sundling fra Sverige.

Heidi tror hun kan ta 30 sekunder på Jessie Diggins, moren er enig.

– Men alle kan jo sprekke i bakken. Sprekker du i bakken, så har jeg selv stått og sett på at da går det sakte, sier May Bente Weng til VG på langrennsstadion i Cavalese.

Topp syv sammenlagt i Tour de Ski Vis mer ↓ 1. Jessie Diggins 2. Jonna Sundling +43 sekunder 3. Frida Karlsson +44 4. Kerttu Niskanen +49 5. Linn Svahn +58 6. Heidi Weng +1:03 7. Victoria Carl +1:36 Øvrige norske: 15. Margrethe Bergane +3:07 17. Kristin Austgulen Fosnæs +4:13 25. Mathilde Myhrvold +8:49

Mamma Weng har sett datteren i Tour de Ski mange ganger. Hun gleder seg over å se datteren i form, for det har vært fryktelig mange tunge stunder de siste årene. Datteren har hatt en solid dose motgang.

Weng hadde det vanskelig under coronapandemien, hun var redd og synes det var vanskelig å reise rundt for å konkurrere.

Like før OL i Beijing i 2022 ble hun coronasmittet. OL røk.

Senere pådro hun seg hjernerystelse etter et fall på isen. Hun slet med mye hodepine og en utfordrende hverdag.

Sesongen 2022/23 pådro hun seg krystallsyke. Weng dro hjem fra VM i Planica, før åpningsdistansen som hun opprinnelig skulle gå.

For mamma May Bente var bunnpunktet da datteren testet positivt på corona på samling i Italia foran OL i 2022.

– Det er det vondeste jeg har opplevd, sier mamma Weng.

Datteren har alltid vært forsiktig etter at coronapandemien startet. 32-åringen har brukt både munnbind, beskyttelsesbriller og vanter i møte med pressen tidligere. Nå er hun en av få utøvere som fortsatt bruker munnbind før og etter konkurranser.

– Da kjente jeg det ordentlig inni her, sier mamma Weng til VG og slår seg til brystet.

– Jeg kjente skikkelig hjertesorg for Heidi.

Heidi Weng dro aldri til Kina og OL i Beijing, da hun kom ut av isolasjon dro hun hjem til Norge.

BESKYTTET: Heidi Weng møtte pressen på Beitostølen kledd på denne måten i november i 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB

May Bente Weng syns datteren har kjempet seg godt gjennom all motgangen. Hun har luftet tanken for datteren om det er verdt det å jobbe seg tilbake i verdenstoppen i langrenn. Nå får Heidi betalt for tålmodigheten og innsatsen.

Hvilken plass tror du Heidi Weng får i Tour de Ski? Hun er rå i bakken og vinner. Blir nummer to, og det er sterkt. Diggins og Karlsson blir for sterke, blir nummer tre. Havner utenfor pallen, dessverre.

Tidligere i touren har 32-åringen snakket om hjemlengsel. Hun gleder seg til å se tantebarnet igjen. Mamma May Bente sier at datteren alltid har vært sånn.

– Denne gangen har hun jo vært borte ganske lenge, de dro etter prøve-VM i Trondheim. Men det går bra med Heidi, sier mamma Weng og smiler i snøværet i Cavalese.

Datteren Norges eneste håp på damesiden i Tour de Ski. Heidi er en av fire norske damer som fortsatt er med i touren når bare slalåmbakken gjenstår.

Det er meldt store mengder snø før fellesstarten og den avsluttende slalåmbakken søndag.

– Ingen kommer til å tørre å gå fra. Det er tungt å gå fra og med slikt vær vinner du ikke noe på det, sier May Bente Weng.

Hun er selv en meget god motbakkeløper og skal gå og løpe opp bakken for tiende gang før hun heier frem datteren.

VANT TOUR DE SKI: Heidi Weng vant Tour de Ski i 2018 som i 2017, også i 2018 var mamme May Bente Weng på plass på toppen av slalåmbakken. Foto: Göran Bohlin / VG

– Det er hardt opp bakken, man føler nesten litt kvalme. Jeg har sagt til Heidi at hun må jobbe og jobbe seg opp bakken, du får ikke noe gratis. Gå ditt eget løp, sier May Bente Weng.

Linn Svahn vant lørdag, og er fem sekunder foran Heidi Weng i sammendraget, men Heidis mor tror ikke Svahn kan true datteren sammenlagt.

– Men vi vet ikke hva Frida kan finne på. Men jeg skal skrike og hjelpe Heidi opp bakken, sier mamma Weng.