Ifølge ORF mener renndirektøren for alpint at de mange fallene kan tilskrives den travle timeplanen.

– I fremtiden bør vi absolutt unngå å ha tre fartsrenn på rad, fordi det egentlig er for tungt for en stor del av startfeltet, sier Markus Waldner til ORF.

Fartskjørerne hadde tre renn på like mange dager i Wengen. Torsdagens utfor i Wengen var erstatning for det avlyste Beaver Creek-rennet i starten på desember.

Det var en rekke fall i lørdagens utforrenn, og verst gikk det ut over den største stjernen av dem alle, Aleksander Aamodt Kilde. Ifølge en bulletin fra Norges Skiforbund søndag morgen slapp han likevel fra det med skulderen ut av ledd og et kraftig kutt i leggen - og ingen brudd.

BRUTALT FALL: Aleksander Aamodt Kilde krasjet i Wengen. Foto: Alessandro Trovati / AP / NTB

Waldner mener at det ikke er bra å «presse noe inn med makt» på en allerede overbelastet terminliste.

Opplegget med to fartsrenn på samme sted, som i Kitzbühel, Garmisch-Partenkirchen og Chamonix, må også diskuteres nøye, ifølge Waldner.

– Det er ikke bra, blir han sitert på av ORF.

Han er også intervjuet av ZDF og sier der:

– Vi kommer ikke til å flytte flere avlyste renn. Det vi så i går, er for mye. Vi vil ikke ha en slik spenning. Dette vil vi ikke se mer.

Markus Waldner understreker samtidig at han ikke er alene om å sette terminlisten for alpint.

– Du må spørre de høye herrer også, sier han til ORF.

ORF hevder at det er en «åpen hemmelighet» at FIS-presidenten Johan Eliasch har en avgjørende rolle i utformingen av den alpine verdenscupkalenderen.

Etter rennet lørdag kom en rekke løpere og eksperter med kritikk mot det tøffe rennprogrammet.

– Det vi ser nå har sammenheng med programmet. De hadde lang trening tidlig i uken, en kort trening og renn tre dager. Det blir fem dager på rad. Det er derfor vi ser alt dette nå, sa Kjetil André Aamodt på Viaplay-sendingen.

Aleksander Aamodt Kilde ble evakuert med helikopter fra bakken i Wengen. Foto: PETER SCHNEIDER / EPA / NTB

Cyprien Sarrazin, som kjørte etter ledende Odermatt og før Kilde og ligger på 2. plass, er også kritisk:

– Det er vanskelig å ha en god følelse etter dette rennet. Det er blandede følelser etter Alexis (Pinterault) og så «Aleks». Det er tredje rennet på rad – jeg synes det er for mye for oss fysisk. Det er for utfordrende. Han er den sterkeste fyren og gikk ut rett før mållinjen. Det er ikke bra og ikke normalt, sa Sarrazin.

Også vinneren Marco Odermatt var klar i sin tale at det ikke bør være tre fartsrenn på rad.

– Det er årets tøffeste løype. Vi trenger ikke ha tre renn her. Sikkerheten og helsen til løperne må stå øverst. Jeg håper at vi ikke får se så mange fall igjen, sa Odermatt til Viaplay.