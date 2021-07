Masseslagsmål mellom fotballsupportere utenfor Bislett

– Det dreier seg om noen risikosupportere fra Vålerengas tilhengerskare der en person, som vi har kontroll på og som er kjørt til arresten, har slått en Lyn-supporter, sier vakthavende operasjonsleder Tor Gulbrandsen til VG.

– Hva er en «risikosupporter»?

– Det vil si supportere med historikk for å ha en atferd som kan være aggressiv og voldelige, svarer Gulbrandsen.

Politiet har nå kontroll på situasjonen. Fornærmede er kjørt til legevakten for sårbehandling.

– Vi har ikke skadeomfanget, men i og med at det er legevakt er det ikke veldig alvorlige skader. Men det skal være noen sårskader i hodet, sier innsatsleder Thomas Broberg til VG på stedet.

– Vi er på stedet med mange patruljer for å opprettholde ro og orden, og så ettergår vi videoer og vitneavhør for å se om vi kan plukke ut de som er ansvarlig for de verste forholdene, sier Broberg.

Innsatslederen forteller at det var kaotiske tilstander da de ankom området utenfor Bislett. Operasjonssentralen til Oslo-politiet skriver at vitner har fortalt at det ble kastet bord, stoler og flasker.

– Jeg syns det er kjempetrist. Det skal være en folkefest mellom de to mest tradisjonsrike Oslo-klubbene. Nå håper jeg virkelig dette ikke ødelegger for stemningen, sier Morten Evensen, arrangementansvarlig i Lyn.

Evensen forteller at Lyn hadde hyret inn ekstra vakter for å håndtere eventuelle publikumskonflikter.

Klokken 16.37 skriver politiet på Twitter at det skal ha vært episoder inne på stadion, hvor «noen personer har skapt uroligheter» og at de samarbeider med kamparrangør for at kampen skal kunne fortsette uten forstyrrelser.