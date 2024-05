Branns toppscorer kom til et skudd som passerte målstreken, før Håkon Volden fikk klarert ballen ut igjen. Eskås dømte ikke scoringen, men kort tid etterpå satte Niklas Castro et volleyskudd i mål under samme angrep.

Castro fikk 3-0-målet, men i etterkant har mange stilt seg spørsmålet om hvorfor ikke Heggebø fikk scoringen godkjent ved hjelp av VAR.

– Dette var en ny situasjon for oss. Rent teknisk skulle jeg fått beskjed om at ballen var inne i den første situasjonen, og så skulle jeg vist VAR-tegn og pekt mot midten (tegnet for godkjent scoring, journ.anm.). Det ble litt usikkerhet rundt prosedyren, så for å unngå mye tidsbruk godkjente vi det siste målet, forklarer Eskås til BA.

Siden Norge ikke har mållinjeteknologi var det usikkerhet blant mange om VAR kunne gå inn og rette målet.

– VAR kan godkjenne mål hvis vi har bildebevis som med 100 prosent sikkerhet viser at ballen er inne, som vi hadde i dette tilfellet, sier Eskås.

Brann vant 3-0 mot Rosenborg på hjemmebane.