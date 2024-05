Det røper broren Felix, som også har en innholdsrik fotballkarriere bak seg, i et intervju med nyhetsbyrået DPA.

– Jeg tror han sluttet å spise søtsaker siden ved årsskiftet, sier han.

– Det handler om å finne små prosentvise gevinster som du kan hente ut, legger han til.

34 år gamle Kroos har levert en gnistrende sesong for klubblaget Real Madrid. Han kunne nylig innkassere sin fjerde spanske ligatittel. Onsdag venter semifinale i mesterligaen.

Kroos sa farvel til det tyske landslaget i 2021, men er overtalt til å returnere foran sommerens hjemme-EM.

Et ønske om å forlenge karrieren så lenge som mulig betyr at Kroos nå også har lagt seg på en streng diett.

– Jeg er slett ikke overrasket over at han presterer på samme nivå denne sesongen som han har gjort de siste ti årene i Real, sier broren Felix, som selv har spilt for Werder Bremen og Union Berlin.