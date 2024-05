Semifinalene spilles i best av tre kamper, og det første laget som vinner to kamper tar seg videre til finalen. Sola har dermed et fantastisk utgangspunkt før returkampen på hjemmebane neste onsdag.

– Det var vilt imponerende. De sto godt i forsvar. I dag holdt de hele veien og sto hele kampen ut, kommenterte Gro Hammerseng-Edin på TV 2.

Sola fikk en fantastisk start på kampen da de gikk opp i 5-0-ledelse etter bare seks minutter. Storhamar spilte seg mer inn i kampen utover i omgangen, og lå på et tidspunkt bare ett mål bak, men måtte gå til pause på 13-16.

Etter hvilen fortsatte Storhamar innhentingen og klarte til slutt å komme likt på 16-16. Det var imidlertid også det nærmeste de kom seier. Sola lå aldri under og vant til slutt 27-25.

Solas Kristina Sirum Novak ble kampens toppscorer med ti fulltreffere, mens Tina Abdula, Mia Solberg Svele og Guro Nestaker scoret fire mål hver for vertene.

I den andre semifinalen møtes Vipers Kristiansand og Larvik. De spiller sin første kamp onsdag.

Storhamar og Sola endte som henholdsvis nummer to og tre i eliteserien denne sesongen. Vipers ble seriemester med seier i samtlige kamper. De to semifinalistene tok seg videre fra kvartfinalene da de slo ut henholdsvis Oppsal og Fredrikstad.

Vipers er regjerende sluttspillmester.