Det bekrefter Stefan Schwarzbach, kommunikasjonssjef i det tyske skiforbundet, til nettstedet xc-ski.de.

– Dette har å gjøre med de svært komplekse TV- og markedsføringskontraktene, sier Schwarzbach.

Forbundet sier de heller vil bruke penger direkte inn i sporten enn å arrangere verdenscup i de mindre grenene i Tyskland – langrenn, kombinert og skicross – som ville innebåret ekstra kostnader.

Det ble norsk suksess i Oberhof sist vinter:

Michal Lamplot, rennleder for langrenn i FIS, innrømmer at det er en smell å miste Tyskland som arrangør. Med over 80 millioner innbyggere og store selskap er Tyskland et av landene som betyr mest kommersielt i mange av vinteridrettene.

– Det tyske forbundet og arrangørene har vært gode og pålitelige samarbeidspartnere, og det tyske landslaget har vært i en positiv stim i flere år. Det er veldig sterke langrennsmiljøer i Tyskland. Og sist, men ikke minst, er det tyske TV-markedet veldig viktig for oss, sier Lamplot.

Utkast til verdenscup-kalenderen Vis mer ↓ Periode én før jul: Ruka (Finland)

Lillehammer

Davos (Sveits) Tour de Ski: Toblach (Italia)

Val di Fiemme (Italia) Periode tre før VM: Les Rousses (Frankrike)

Pontresina (Sveits)

Nove Mesto (Tsjekkia)

Falun (Sverige) VM i Trondheim 26. februar til 9. mars i Granåsen Periode fire etter VM: Oslo (og Drammen?)

Tallinn (Estland)

Lahti (Finland) Sesongstarten går i finske Ruka, en helg senere enn normalt: 29. november-1. desember. Kalenderen skal spikres under FIS’ møter i Slovenia 6–9. mai.

Verdenscupkalenderen skal spikres i starten av mai. I et tidligere utkast var Oberstdorf inne som vert for langrenn, men det er nå erstattet med Pontresina i Sveits.

– Det er synd. Tyskerne har fått opp ganske mange gode. Spesielt på damesiden, de er solide, og Friedrich Moch var på pallen i Tour de Ski. Jeg håpet det skulle gi mersmak så de kunne arrangere skirenn, sier verdenscupvinner Harald Østberg Amundsen til VG.

Flere tyske skisport-steder som Oberhof, Oberstdorf og Ruhpolding har slitt med snømangel og ustabilt vær.

– Det er vanskelig å ta høyde for. Jeg håper ikke de er ferdig med å arrangere skirenn, men at det kun er denne sesongen, sier Amundsen.

Harald Østberg Amundsen. Foto: Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

VG skrev i vinter om jubelen for både tysk suksess i løypa og sterke TV-tall. En av etappene i Tour de Ski skal ha blitt sett av 3,7 millioner på ARD.

Til sammenligning hadde TV 3 i Norge et gjennomsnitt på rundt 226.000 seere underveis i fjorårssesongen (antall strømmer på Viaplay ikke medregnet).

Stjernen Johannes Høsflot Klæbo liker ikke Tysklands beskjed.

– Det er synd i den forstand at de har fått frem gode løpere i Victoria Carl, Katharina Hennig og Moch. Det er flere som har vist at de et pallkandidater. Det er litt spesielt, sier Klæbo.

– Men vi er i en krevende verden. Jeg føler det skjer noe nytt hver dag ... Med høye renter og en ustabil økonomi, så kan man ikke klandre dem. Men jeg håper det er et engangstilfelle.

Han likte ikke det han gjorde sist i Les Rousses:

Han mener man også kan se positivt på kalenderen som planlegges – særlig trekker han frem at Les Rousses ser ut til å komme tilbake. I januar 2023 var det stor stemning på det lille franske stedet ved Jurafjellene.

– Det var fantastiske skirenn med masse publikum og god stemning. Det var en virkelig bra opplevelse. Man kan vinkle det positivt og negativt, sier Klæbo og fortsetter:

– Det var ikke vanvittig med folk i Oberhof sist. så man kan se det på begge måter. Men det er klart vi vil ha Tyskland.

Sist var det så god stemning i Les Rousses at Pål Golberg sang med på Marseillaisen: