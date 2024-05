Ranieri har lang fartstid både i Italia, Spania og England, der han i 2016 ledet Leicester til et sensasjonelt seriegull i Premier League. På balløya har han også ledet klubber som Chelsea (2000-2004), Fulham (2018-2019) og Watford (2021-2022).

Siden 1987 har den 72 år gamle ringreven hatt hovedtreneransvaret i imponerende 21 ulike klubber.

Torsdag takket han av som Cagliari-sjef med 2-3-tap mot Fiorentina i siste serierunde i Italia. Allerede forrige runde ble plassen i Serie A sikret.

– Det vi har klart å oppnå, har vi gjort sammen. For halvannet år siden ba jeg dere om støtte, fordi det er bare med dere at det var mulig å klare dette.

Det var nettopp i Cagliari at Ranieri for alvor skapte seg et navn som fotballtrener. I 1989 og 1990 ledet han klubben til to strake opprykk.

Etter å ha ledet en lang rekke klubber på 1990- og 2000-tallet, ble italieneren ansatt som ny Leicester-trener sommeren 2015. Det ble starten på to eventyrlige år for Premier League-klubben, som både vant seriegull og tok seg til kvartfinale i Champions League.