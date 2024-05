I tirsdagens OL-uttak fra Olympiatoppen var det Thea Helseth og Inger Kavlie som ble tatt ut som mannskap i dobbeltsculleren i Paris. For en lagvenninne ga det en brutal nedtur.

Barndomsvenninnene Rørvik og Helseth kvalifiserte under VM i fjor inn det som blir Norges første båt med kvinnelige OL-roere siden 1996. Nå er sammensetningen endret.

– Det er den brutale siden av idretten. Samtidig er jeg veldig glad for at Thea og Inger får dra til OL etter mange, mange år med enorm innsats, forteller landslagstrener for de kvinnelige roerne, Sebastian Baranzano, til NTB.

Helseth og Kavlie vant EM-gull i slutten av april. Også da var Rørvik vraket i båten.

Baranzano opplyser at han har snakket med Rørvik etter vrakingen. Det har ikke lyktes NTB å få tak i henne.

– Jeg tror Jenny forstår, sier Baranzano.

– Totalbilde

Landslagstrener Fredrik Bekken i Norges Roforbund sier til NTB at føringene de har fått fra Olympiatoppen er klare:

– De er tydelige på at vi har i oppgave å sette sammen de båtene vi mener vil gi best resultat i OL. Vi er pålagt å sende den beste båten, sier Bekken.

– Vi mener ut fra resultater, og det vi ser på trening og ut fra et totalbilde, at dette er den båten som vil gi oss best resultat i OL, legger han til om uttaket av Kavlie og Helseth.

En siste OL-sjanse

Også Lars Benske og Ask Tjøm er tatt ut til sommerlekene, i lettvekt dobbeltsculler. Norge har også kvalifisert en dobbeltsculler for menn til lekene, men det uttaket er ikke gjort ennå.

Det er fortsatt én OL-kvalifisering igjen for roerne. Den foregår i sveitsiske Luzern til helgen.

Da skal Kjetil Borch forsøke å kvalifisere seg til sitt tredje OL. I tillegg skal en dobbeltfirer med Erik Solbakken, Jonas Juel, Kristoffer Brun og Oscar Helvig prøve å kvalifisere seg.

Baranzano opplyser at Rørvik ikke skal delta i Luzern.