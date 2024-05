Kun én runde med ligafotball gjenstår. Det er ingen vits å planlegge fremover i tid.

Hvordan skal du gjøre et siste forskjell på å hente igjen venner og kollegaer i miniligaer? Vi har plukket ut noen såkalte «differ» – altså spillere med lav eierandel.

Kriterier:

Høyt tak

Helst lav eierandel

Betydning av kampen

Viss form...?

1) Mohamed Salah (13.4). Siste hjemmekampen til Klopp.

Fergusons siste kamp mot West Brom endte 5–5... I fjor ble det 4–4 mot Southampton. Salah i fyr og flamme her vel? 0.74 xG og 0.45 xA per 90 minutter er sykt.

Som Magnus Carlsen sa en gang:

«Always just cap Salah, never get fancy»

2) Crystal Palace-angrepet.

Aston Villa er på stranden? Hadde også forferdelige tall før Liverpool-kampen. xG imot på 23.02 på 11 kamper siden 1. mars. Kun United, Wolves og Luton har lavere xPTS i perioden.

Mateta (5.0) spiss, Eze (6.0) tar straffer, frispark og cornere, mens Olise (5.7) virker piggest. Siden 24. februar:

Mateta: 0.72 xG + 0.06 xA per 90

Olise: 0.41 + 0.39 per 90

Eze: 0.40 + 0.37 per 90

Til info: Det har sirkulert en video i midtuken på X av Aston Villas John McGinn, som tilsynelatende koser seg på byen.

3) Kai Havertz (7.5).

8,4 prosent eierandel. Seks mål og fem assists siden 1. mars.

0.47 xG og 0.38 xA i perioden. Everton har ingenting å spille for. VG synes imidlertid han er langt mer fristende om han spiller på topp istedenfor i midtbaneleddet.

Arsenal er et av mange lag det trolig vil være muligheter å få lagnyheter på før fristen.

4) Brennan Johnson (5.8).

Lav eierandel. xG på 11.18, men bare fem mål. Har også ni assists. 0.45 + 0.29 xG og xA per 90 minutter. Han møter Sheffield United.

Det har ifølge FPL Focal vært 24 spillere med tosifret antall poeng i bortekamper mot Sheffield United denne sesongen.

Da kan Son også være en «diff» med å cappe ham på søndag.

5) Chris Wood (4.7)!

Han har ikke scoret siden tapet mot Tottenham i runde 32, men de siste fire rundene har han snittet en xGI på 0,69. Det ligger en scoring i lufta her. Og det har vært mot lag som har skikk på det defensive: Chelsea, Man. City og Everton.

Han er ganske sikker når det gjelder spilletid også – han har spilt 449 av 450 mulige siden runde 33.

Motstander er Burnley (b), så her er det absolutt muligheter for målpoeng.

6) Cody Gakpo (7.1)

Han har ikke vært all verden for Liverpool, men han har fått tillit på topp for rødtrøyene de siste ukene. Det har resultert i scoringer både mot Tottenham og Aston Villa.

Formen til Wolves er som nevnt ikke bra: Én seier i ligaen på de siste ni kampene.

7) Christopher Nkunku (7.2)

Tilbake fra nok et skadeopphold!

Mudryk er ute med skade, som gjør at Nkunku trolig tar plass på vingen. Hadde selvfølgelig vært bedre om han hadde spilt sentralt, men han rakk å få med seg en scoring mot Brighton på 48 minutter.

Chelsea har vært et helt annet lag i 2024 og endelig fått utbetaling for sin store underprestering av xG.

Han snitter på 0,6 xGI per 90 minutter denne sesongen.

Siden 12. april er Cole Palmer spilleren i Premier League med høyest xGI.

Vi noterer oss at Eze er inne på topp 5.

Dette er spillerne med høyest målscorerodds denne runden:

Ellers er det ikke noe å lure på hvis du vil være safe: Gi kapteinsbindet til Erling Braut Haaland.

Hvis du skal jakte oppside og ikke gå for nordmannen, er da nevnte Son, Salah, Palmer eller Havertz gode muligheter for eksempel.

Grunnen til at vi ikke har nevnt forsvarsspillere er fordi at historisk sett er runde 38 en uvanlig høytscorende runde.

Og det er ikke en myte!

Ifølge @FPL_Runpharms research på X scores det cirka fire mål mer i runde 38 enn i runde 1–37 i Premier League.

Han har regnet fra og med 1996. I Bundesligas siste serierunde lørdag var det også noen voldsomme resultater. Der ble det 38 mål totalt – på ni kamper.

Kamper med minimum seks mål i GW38 siden 2011 Vis mer ↓ Manchester United – Blackpool 4–2 – 2010/11

Newcastle United – West Bromwich Albion 3–3 – 2010/11

West Bromwich Albion – Manchester United 5–5 – 2012/13

West Ham United – Reading 4–2 – 2012/13

Leicester City – Queens Park Rangers 5–1 – 2014/15

Stoke City – Liverpool 6–1 – 2014/15

Newcastle United – Tottenham Hotspur 5–1 – 2015/16

Chelsea – Sunderland 5–1 – 2016/17

Hull City – Tottenham Hotspur 1–7 – 2016/17

Tottenham Hotspur – Leicester City 5–4 – 2017/18

Crystal Palace – Bournemouth 5–3 – 2018/19

Leicester City – Tottenham Hotspur 2–4 – 2020/21

Arsenal – Everton 5–1 – 2021/22

Southampton – Liverpool 4–4 – 2022/23 Kilde: Fantasy Football Scout

Og så er det jo litt kjedelig i våres øyne at når man skal gamble på en spiller for én runde, så går man for en forsvarsspiller.

Men hvis vi skulle gått for én, hadde vi sett mot Liverpool og Trent Alexander-Arnold.

Lykke til med siste serierunde! Kom gjerne med innspill eller spørsmål i kommentarfeltet.