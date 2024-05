Seieren sendte laget opp på 66 poeng, og med bare én kamp igjen kan ingen hindre Hamburg-klubben opprykk. Lørdag ble det klart at Holstein Kiel tar en av de to direkte opprykksplassene etter 1-1 mot Fortuna Düsseldorf.

Sistnevnte skal ut i opprykkskvalifisering. Foreløpig er det Union Berlin som ser ut til å møte Fortuna til dyst om Bundesliga-kontrakt.

Kultklubben St. Pauli har fått et stort løft under trener Fabian Huerzler (31). Han tok over styringen av laget sent i 2022 og reddet klubben fra nedrykk. Nå er de klar for Bundesliga-spill.

På fjerdeplass ligger St. Paulis byrival Hamburg. De må spille nok en sesong på nivå to etter nedrykket i 2018. Før det hadde de spilt i 1. Bundesliga siden oppstarten i 1963.

Hamburg har også tidligere vunnet en mesterligatittel. De har to ganger tapt i opprykkskvalifiseringen de siste årene.