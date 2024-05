52 år gamle Montero, som spilte for Juventus i en årrekke, er egentlig U19-trener i Torino-klubben. Han har aldri tidligere trent et Serie A-lag, men Juventus kunngjorde søndag at han vil steppe inn etter Allegri-sparkingen.

Montero vil lede sin første treningsøkt søndag, før Juventus møter Bologna mandag. Klubben avslutter så sesongen hjemme mot Monza neste helg.

Allegri fikk sparken som trener fredag. Bakgrunnen var et voldsomt utbrudd mot dommerne i forrige ukes italienske cupfinale. Treneren skal også ha vært aggressiv mot journalister etter kampen, og Juventus sa at oppførselen hans ikke var i tråd med klubbens «verdier».

Juventus er nummer fire i Serie A og har allerede kvalifisert seg til neste sesongs Champions League.

Foran onsdagens italienske cupseier hadde ikke Juventus vunnet noen av de seks foregående kampene. Det hadde ført til spekulasjoner om at Allegris kontrakt, som egentlig utløp ved slutten av neste sesong, ville bli avsluttet tidlig.

Montero, som var kjent som en kompromissløs forsvarsspiller, spilte nesten 300 kamper for Juventus mellom 1996 og 2005.