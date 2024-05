Tallet 115 har faktisk ikke blitt eksplisitt nevnt på pressekonferansene til Manchester City her i England de siste månedene.

Men BBCs journalist spurte Pep Guardiola før sesongens siste ligakamp om han trodde folk faktisk likte mesterlaget hans.

– F***! utbrøt Guardiola.

– Jeg har ingen anelse, sa han, og gjentok med det poenget med at han ikke kan sette seg inn i hodene til alle andre her i landet.

Likevel kan det virke som stemningen rundt etterforskningen har endret seg noe fra i fjor.

Da spurte for eksempel The Times’ Owen Slot om dette var tidenes beste lag – eller tidenes juksemakere. Det var samme vår som anklagene nådde offentlighetens lys.

Nå er det flere som trekker et skille mellom Citys suksess og Citys anklager.

– Dette er «A tale of two City’s», skriver Oliver Kay i The Athletic med referanse til Charles Dickens roman.

Han argumenterer med at det faktisk er mulig å skille suksessen Pep Guardiola oppnår med laget nå fra de 115 anklagene, som strekker seg fra 2009–18.

Det fordi Guardiola har skapt et fantastisk lag med de ressursene de faktisk har de til rådighet.

Jürgen Klopp var inne på det samme i sin siste pressekonferanse:

– Sett hvilken som helst manager inn i Manchester City og de vinner ikke ligaen fire ganger på rad. Det er på grunn av ham og hans apparat. Betyr det at de kan gjøre hva som helst? Nei. Men jeg vet ikke hva de gjorde – om noe – og jeg er ikke her for å si at de har gjort noe.