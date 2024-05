Fredag kveld bekreftet Mbappé at han snart gir seg i Paris Saint-Germain etter sju sesonger i hovedstadsklubben. I Frankrike er man opptatt å få superstjernen med i OL på hjemmebane, og presidenten henvender seg til Real Madrid i et forsøk på å be om dette.

– Jeg stoler på at Real Madrid gir Kylian fri til OL, slik at han kan komme og spille med det franske laget, sier Macron i en video som er publisert på X, ifølge AFP.

Det er ikke offisielt kjent hvor Mbappé skal fortsette karrieren, men spanske medier har for lengst erfart at kontrakten med Real Madrid er signert.

Real Madrid har en politikk der klubben normalt ikke frigjør spillere til turneringer utenfor Fifa-regi, slik som OL. Selv har Mbappé uttalt at han «ikke tenker så mye» på OL.