Denne helgen starter den 47. utgaven av Norway Cup på Ekebergsletta. 30.000 barn og unge skal i løpet av én uke spille 5000 kamper.

Men nå må flere kamper flyttes fra den berømte gressletta. Det er på grunn av den populære rocke- og metalfestivalen Tons of Rock.

Det var NRK Østlandssendingen som først omtalte saken.

– Vi har mistet tre elleverbaner på feltet ved campingen etter at Tons of Rock hadde kjørt mange tunge biler og maltraktert sletta, sier Pål Trælvik, Norway Cups generalsekretær, til Aftenposten.

Kamper må flyttes

I slutten av juni ble musikkfestivalen arrangert på Ekebergsletta. Tre dager med titalls konserter har satt sitt avtrykk på gressplenene.

– Tons of Rock har slått opp et stort pariserhjul og hatt store installasjoner. Klart det har dramatiske konsekvenser for jordkvaliteten, sier Trælvik.

Generalsekretæren forteller at de har klart å restaurere enkelte områder, men langt fra nok til at det er forenlig å arrangere kamper på banene som er rammet. Dermed må flere kamper flyttes til det som kalles «Niffen», banen rett ved siden av Nordstrandhallen.

– Det er lag med barn og unge som hadde en drøm å spille alle kampene på Ekebergsletta. Det får de ikke nå, sier han.

Likevel forsikrer han om at samtlige vil få spille minst én kamp på sletta.

Fakta: Norway Cup Arrangeres i Oslo mellom 27. juli og 3. august. Dette er den 47. utgaven. Turneringen ble opprettet i 1972. 30.000 barn og unge deltar. 5000 kamper skal spilles fordelt på 93 baner. Over 40 nasjoner er med i denne utgaven.

Ketil Blom Haugstulen

– Vil rette krav

Trælvik vet enda ikke hvor store økonomiske konsekvenser det vil få å flytte kampene.

– Vi vil rette et krav mot Tons of Rock. Det koster oss penger å lage og flytte baner. De kostnadene vil Tons of Rock måtte ta seg av, som også kontrakten forutsetter, sier han.

Svein Bjørge er gründeren av musikkfestivalen. I slutten av juni var rundt 15.000 publikummere innom arrangementet. Han bekrefter at partene er i dialog for å løse problemet.

– Vi jobber med utfordringene. Vi har en dialog med Oslo kommune og Norway Cup som vi føler er god. Mer enn det ønsker jeg ikke å si, sier Bjørge.

LEST DENNE? Tons of Rock samler metalfans fra over 50 land

Hans O. Torgersen

Følges opp etter Norway Cup

Bymiljøetaten har ansvaret for Ekebergsletta og følger opp området daglig. De vil ikke foreløpig ikke svare på hvem som er ansvarlig, men sier at det vil følges opp videre etter Norway Cup.

– Vi har godt samarbeid med Tons of Rock, som har jobbet på spreng for å etterleve kontrakten. Den sier at arealet skal tilbakeføres til tilsvarende stand som før arrangementet. Arrangør har lagt en plan for dette. Denne planen går foreløpig etter avtale og vil følges videre opp etter Norway Cup. Bymiljøetaten er opptatt av å ivareta Ekebergsletta og at den skal være raskt tilgjengelig for videre bruk, skriver Liv Eggebø i Bymiljøetaten i en e-post.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

I utgangspunktet arrangeres kampene under Norway Cup på 93 ulike baner. Nå minkes det tallet.

På grunn av plassmangel på Ekeberg må arrangørene benytte seg av andre områder i byen for å kunne avvikle alle kampene. I tillegg til Nordstrand brukes baner på blant annet Abildsø, Furuset, Lambertseter, Rustad, Valle Hovin, Haraløkka og Voldsløkka.

Det er ikke første gang baneendringer må gjøres.

– Om en eller flere baner grunnet eksempelvis regnvær ikke er spillbare, flyttes kamper fra disse banene til en av de kommunale kunstgressbanene i Oslo, opplyser Eggebø.