Søndag dro de i land seieren i prøve-OL, ett år før det virkelig braker løs i Japan.

Der beseiret Mol og Sørum det tyske paret Nils Ehlers og Lars Flüggen i finalen. Det ga suksessduoen nok en seier og nok en fin gevinst i banken.

Seieren i Japan var verdt 20.000 dollar, noe som tilsvarer rundt 175.000 kroner. Og det var slettes ikke den første seieren i det som har vært en travel, men god, sommer for Mol og Sørum.

– Snart får vi ferie, og det vil jeg si er velfortjent. Jeg kan ikke huske sist jeg har hatt tid til å legge fra meg ballen og tenke på noe annet. Det blir deilig, sier Anders Mol.

Store gevinster

Etter å ha spilt turneringer i Nederland, Qatar og Kina samt hatt treningsleirer i Brasil og Tenerife, startet suksessen for fullt i mai.

I brasilianske Itapema innkasserte duoen sesongens første seier 19. mai, før de satte kursen tilbake til Europa og dro i land en ny seier i Tsjekkia 2. juni. Begge var verdt 20.000 dollar, samme premie som de fikk i prøve-OL.

I polske Warszawa ble det finaletap kort tid etter, mens de tok 3.-plass i VM i Hamburg i starten av juli. Bronsen var likevel verdt 35.000 dollar.

Fakta: Volleyball-kanonenes store sommer 14. – 19. mai: Itapema (Brasil) – 1.-plass $20,000.00 (174.000 kroner) i premiepenger 29. mai – 2. juni: Ostrava (Tsjekkia) – 1.-plass $20,000.00 (174.000 kroner) i premiepenger 12. – 16. juni: Warszawa (Polen) – Finaletap $16,000.00 (139.000 kroner) i premiepenger 28. juni – 7. juli: World Championships, Hamburg (Tyskland) – 3.-plass $35,000.00 (305.000 kroner) 9. – 14. juli: Gstaad (Sveits) – 1.-plass $40,000.00 (349.000 kroner) i premiepenger 24. – 28. juli: Tokyo – 1.-plass $20,000.00 (174.000 kroner) i premiepenger

En uke senere sikret de seier i sveitsiske Gstaad. Premien var på 40.000 dollar. Så kom altså seieren i Japan, noe som gjorde at de norske sandvolleyball-enerne har bikket 150.000 dollar i premiepenger siden mai.

Det tilsvarer 1,3 millioner kroner.

Snart sesongslutt

– Det har vært mye for oss, og kroppene våre kjenner alle turneringene. Det blir godt med pause, sier Mol.

Men sesongen er ikke over helt ennå. Wien, Norge og Roma venter før sesongen er ferdig. Turneringen i Wien starter tirsdag, mens World Tour-finalen i den evige stad tar plass i september.

Landslagssjef Kåre Mol erkjenner at det har vært tøft for elevene hans. Programmet vil bli justert før OL begynner i Japan 24. juli neste år.

Fikk du med deg denne? Nå er Mol og Sørum tidenes mestvinnende norske lag

– Vi skal jobbe hardt for å pushe nivået videre. Bli fysisk robuste. Det blir nok et roligere konkurranseprogram også, for vi er mentalt slitne etter tre turneringer på tre forskjellige kontinenter. Det er et ganske tøft program. Neste år skal vi nok spille mindre for å være sultne før OL, sier landslagstreneren.

OL-favoritter

– Det blir en del styrketrening gjennom høsten og balltrening i desember og januar, så kjører vi løpet frem til april, supplerer Anders Mol.

Seiersrekken til Mol og Sørum denne sommeren gjør at de seiler opp som klare favoritter i Japan neste år.

– Vi må jo si at vi er favoritter. Det lever vi fint med. Vi må være glade for det, sier landslagssjefen.

Det er duoen selv enige i.

– Vi har taklet det veldig greit å være favoritter i alle turneringer i år. Vi prøver alltid å vinne, og folk tror på oss. De ser at vi er gode, og det er et privilegium. Vi er veldig glade for å være i den posisjonen, og vi har vist at vi kan vinne OL. Er vi på vårt beste, skal det bli vanskelig å slå oss, sier Mol.

– Det er alltid stas å ha den posisjonen. Samtidig betyr det ikke at man vinner om man er favoritt. Man må gjøre jobben, for det er mange gode lag, og nivået er skyhøyt, supplerer Sørum.