«Uforståelig» VAR-avgjørelse satte sinnene i kok da Solskjærs United imponerte: – Det er latterlig

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har heng på fjerdeplassen i Premier League etter nok en seier mot Chelsea. Det skjedde ikke uten kontroverser.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United er kun tre poeng bak Chelsea på tabellen etter mandagens seier. Foto: MATTHEW CHILDS /REUTERS

Chelsea – Manchester United 0–2

– Det er latterlig. Wow. Man må lure på hva Stockley Park (stedet VAR-dommerne sitter, journ.anm.) ser der, sa tidligere Chelsea-spiss Chris Sutton på BBC.

Da hadde han sett videodommerne annullere Kurt Zoumas redusering til 1–1 ti minutter ut i den andre omgangen.

Videodommerne hadde sett Chelsea-kaptein César Azpilicueta dytte Uniteds Brandon Williams over ende. På reprisene kunne det derimot se ut som om Fred var den som først dyttet Azpilicueta, og at scoringen dermed ikke skulle vært annullert.

– Fred dytter Azpilicueta. Det er absurd. Det var den første forseelsen, hva kan Azpilicueta gjøre? Det er «crazy», fortsatte Sutton.

Dette øyeblikket fikk både Chelsea-supportere og eksperter til å undre. VAR-dommerne mente Azpilicueta dyttet Williams, men det så ut som om Fred dyttet Chelsea-spilleren først. Foto: HANNAH MCKAY / REUTERS

Flere forlot stadion etter ny avgjørelse

Også flere norske eksperter reagerte med vantro over avgjørelsen til videodommerne.

«Fred dytter Azpilicueta inn i Williams, og målet blir altså annullert. Uforståelig», skrev VAR-forkjemper og TV 2-ekspert Jesper Mathisen på Twitter.

– Her gjør VAR en klar feil med å annullere denne scoringen, mente Hangeland i TV 2-studioet.

Ifølge ham skal VAR ha vurdert at Fred sin dytt var «vanlig», men Azpilicueta sin var for voldsom. Den forklaringen kjøper ikke Hangeland.

– De (videodommerne) viser dårlig fotballforståelse, sa Hangeland.

– I dag var VAR en katastrofe på Stamford Bridge, fulgte Mathisen opp.

Etter 78 minutter scoret Chelsea igjen. Men nok en gang ble det annullert etter at VAR kunne konstatere at Olivier Giroud var en halv skostørrelse i offside.

Da fikk flere av Chelsea-supporterne nok og forlot Stamford Bridge lenge før kampen var over.

– Det er ikke 10 eller 20 personer. Det er hundrevis som går, kommenterte Sutton.

Etter to annullerte scoringer fikk mange Chelsea-supportere nok. Flere valgte å forlate stadion ti minutter før full tid. Foto: Ian Walton / AP

Utskjelt spiss og dyre signeringer avgjorde

Da hadde publikumet i London også sett Manchester United score to ganger – uten at VAR grep inn.

Før kampen var TV 2-ekspert Brede Hangeland hard i kritikken mot Anthony Martials bevegelser og Aaron Wan-Bissakas innlegg for Manchester United.

Den tidligere Premier League-stopperen måtte derimot svelge noe av kritikken da det var nettopp Wan-Bissaka som fant pannebrasken til Martial like før pause. Franskmannen ekspederte ballen i mål på utsøkt vis.

– De gjør våre ord til skamme, konstaterte Hangeland i pausen.

– Det er rett og slett en prestasjon i verdensklasse, fortsatte han.

Halvveis ut i den andre omgangen fikk Ole Gunnar Solskjær mer å juble for.

Harry Maguire ble hentet for å være bautaen i forsvaret, men også for å være en trussel på offensive dødballer. Likevel hadde han før mandagens kamp ingen scoringer i Premier League for United.

Men med Bruno Fernandes’ dødballfot på plass, har Solskjær fått nok en trussel. Hans corner etter 66 minutter fant Maguire som satte ballen kontant i mål med hodet.

Harry Maguire, med kapteinsbindet for anledningen, headet inn sin første scoring i Premier League for Manchester United. Foto: MATTHEW CHILDS / REUTERS

Tre poeng opp til fjerdeplass

Sesongen andre seier mot Chelsea betyr at Solskjær og Manchester United nå kun er tre poeng bak kveldens motstander som innehar den viktige fjerdeplassen som gir Champions League-spill neste sesong.

Om Manchester City ender blant de fire beste i Premier League, noe de trolig gjør, vil 5.-plassen gi Champions League-plass. Dette fordi de lyseblå fra Manchester er utestengt fra Europa-spill de to neste sesongene.

Etter 26 spilte kamper, er det flere klubber som har meldt seg på i kampen om en plass i Europas gjeveste klubbturnering.

Mellom Manchester United på 8. plass og Chelsea på 4.-plass finner man Sheffield United og Tottenham.