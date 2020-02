Ny tennisbragd av Casper Ruud – klar for finale

Casper Ruud kan søndag ta sin annen ATP-tittel to uker etter den for norsk tennis historiske første. Albert Ramos-Viñolas ble slått i semifinalen i Santiago.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Casper Ruud er klar for en ny ATP-finale. Han slo Albert Ramos-Viñolas i strake sett i semifinalen i Santiago. Foto: Gustavo Garello, AP / NTB scanpix

NTB

Ruud, rangert som nummer 38 i verden, hadde møtt den spanske 32-åringen fire ganger tidligere og tapt hver gang. Han hadde aldri tatt sett fra ham i en hovedturnering, men fredag viste han både mental styrke og godt spill på vei mot seier 7-6 (7-5), 6-2 på rødgrusen i Chiles hovedstad.

– Jeg føler meg bra. Denne turneringen er den siste på denne turneen. Jeg elsker å komme hit. Det er et spesielt sted for meg. Det har vært en solid tur, og jeg gleder meg til finalen, sa Ruud før han slo over på spansk.

Han har både spansk trener og bor i Mallorca, så da han fikk liret av seg noen setninger på spansk ble det godt mottatt av tilskuerne i Chile.

Søndag spiller han finale mot enten den brasilianske wildcardspilleren Thiago Seyboth Wild eller den argentinske kvalifiseringsspilleren Renzo Olivo.

I første sett holdt spillerne serven seks ganger hver inntil settet måtte avgjøres i tiebreak, men det var Ruud som kom til muligheter i motstanderens serve.

På 2-2 hadde nordmannen to bruddballer, mens han på 5-4 skaffet seg tre settballer. Ramos-Viñolas avverget alle, men selv kom ikke den spanske veteranen til en eneste bruddball i Ruuds serve.

Klaget

32-åringen halte i land servegamet til 5-5, men først etter litt misstemning. Først klaget Ramos-Viñolas til dommerne på en ball han mente Ruud slo ut, selv om han spilte videre inntil nordmannen vant poenget med et rent vinnerslag. Han gestikulerte veldig og slo seg høyst motvillig til ro med at dommerne ikke kan studere merker i sanden når spillet har gått videre.

Noen minutter senere var det Ruuds tur til å klage da han mente dommeren mistolket merket på en ball Ramos-Viñolas etter hans oppfatning hadde slått ut.

– Nå har dere gjort to feil, sa han syrlig.

Imponerende

I tiebreak ledet Ruud 5-3, men motstanderen utlignet. Så skaffet Ruud seg settball ved å vinne et veldig viktig poeng i motstanderens serve. Deretter servet han hjem settet til 7-5 etter en time og 12 minutter.

I 2. sett holdt spillerne serven til 2-2, men så skaffet Ruud seg to bruddballer på 40-15 og omsatte det i semifinalens første servebrudd.

Ramos-Viñolas gjorde et godt forsøk på å bryte tilbake umiddelbart, og Ruud måtte ta fram sitt beste for å hale i land games til ledelse 4-2. Men da han først greide det, brøt han igjen og servet deretter hjem kampen blankt.

Ruud hadde ikke en eneste bruddball mot seg i hele kampen og revansjerte sine tidligere tap mot Ramos-Viñolas, som var tredjeseedet i turneringen. 2.-seedede Casper Ruud blir stor favoritt i søndagens finale.