Torsdag reiser Vålerenga-spillerne på treningsleir. For flere kan det være det siste de gjør i klubben.

Dag-Eilev Fagermo (53) mener Vålerenga-stallen er for stor. Han lister opp fire grunner til at flere spillere vil forsvinne før seriestart.

Dag-Eilev Fagermo vil kutte antall spillere i Vålerenga-troppen. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

VALLE HOVIN: Allerede før 53-åringen runder to uker i sin nye jobb som Vålerenga-trener, har han gjort seg opp flere og klare meninger om hvilken retning han ønsker å ta Oslo-klubben.

På treningsfeltet på Valle kunstgress, et steinkast fra et vinterstengt Intility Arena, er han dypt engasjert i alle øvelsene. Mye er nytt for spillerne, som en skuddøvelse der kantspillerne skal skjære inn i banen og sette ballen i mål.

Kun et lite minutt inn i øvelsen blåser Fagermo hardt i fløyten.

– Hør her. Nå skal jeg forklare dere et par ting, utbryter han og forklarer nøyaktig hvordan han ønsker at spillerne skal opptre.

Magnus Lekven og Dag-Eilev Fagermo kjenner hverandre godt fra tiden i Odd. Lekven spilte under Fagermo fra 2007 til 2012. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Økten avsluttes på stor bane 11 mot 11. Der drilles høyt og lavt press i hans velkjente 4–3–3. Ofte stoppes spillet slik at Fagermo kan instruere spillerne inn i de rommene han ønsker å ha dem.

Men han har et problem: De er for mange.

Torsdag reiser Vålerengas spillere på en toukers treningsleir til Marbella. Det blir som en Fagermo-audition for flere av dem.

For når treningsleiren er over, kommer ikke alle spillerne til å være med i trenerens fremtidsplaner.

Dag-Eilev Fagermo ble ny Vålerenga-trener for noen uker siden. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Fakta Dag-Eilev Fagermo Alder: 53 år (28. januar 1967) Aktuell: Ny trener i Vålerenga Tidligere klubber som trener: Odd, Strømsgodset, Notodden, Pors Grenland. Meritter: 2006: Seier 1. divisjon med Strømsgodset (opprykk). 2008: Seier 1. divisjon med Odd (opprykk). 2014: Bronsemedalje med Odd. Tapende cupfinalist. 2016: Bronsemedalje med Odd.

Oppgir fire grunner til spillerkutt

Overfor Aftenposten er Fagermo klinkende klar.

– Det er for mange spillere i A-stallen, sier han.

Han mener at 28 spillere i en A-stall er fire til seks spillere for mange. Aller helst skulle han sett at den besto av 22 spillere.

– Det er ikke et pluss å ha 28 mann i stallen, sier han og lister opp fire grunner:

Det koster penger å ha så mange spillere på A-kontrakt.

Det er personalpolitisk vanskelig å holde 28 spillere på tå hev.

Det er vanskelig i treningsarbeidet når de skal spille 11 mot 11. Da er det utfordrende å få alle til å bli bedre spillere.

Det er nærmest umulig for unge spillere å komme opp og slippe til fordi andre spillere står i veien.

Det siste punktet klassifiserer han som «den verste» konsekvensen av å ha en for stor stall.

– Det er gledelig overraskende at det er unge spillere her med et ekstremt stort potensial. Sannsynligvis er det ganske mange.

Under spilløkten på stor bane da Aftenposten besøkt Vålerenga-treningen tirsdag stoppet Fagermo ofte spillet for å forklare hva han ønsket av spillerne. Han har to måneder på seg til å få 4–3–3-stilen til å sitte før seriestart mot Molde. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Spillerne må overbevise

Dermed er det spillere som, frem til seriestart hjemme mot Molde om under to måneder, må overbevise den nye sjefen om de skal være Vålerenga-spillere i 2020-sesongen.

– Ja, det er det. Det er spillere som kanskje trenger et utlån, og det er spillere som kanskje trenger permanent å finne seg en annen klubb, sier han nådeløst.

– Det at du sier dette så direkte, er det bevisst for å trigge noe i gruppen?

– Spillergruppen virker veldig sulten på å bli bedre og de virker veldig sulten på meg. Alle har lyst å spille for Vålerenga. Det er en av de mest attraktive klubbene i Norge. Så jeg tenker det at de viser seg frem så godt de kan hver eneste dag, så får jeg ta en beslutning etter hvert når jeg får kartlagt det ordentlig.

En stor del av kartleggingsarbeidet vil skje de to neste ukene. Torsdag drar Vålerenga på en toukers treningsleir til Marbella. Der venter også tre kamper mot henholdsvis Lokomotiv Moskva, Krasnodar B og Sandefjord.

– Der får jeg en ny runde hvor jeg kan komme under huden på den gruppen som er og se hva som eventuelt blir borte av spillere.

Torsdag tar Dag-Eilev Fagermo med seg en haug med Vålerenga-spillere til Marbella. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Nye spillere først aktuelt i mars

En av dem i dagens Vålerenga-lag som kjenner lagets nye trener godt, er Magnus Lekven.

Da Lekven for alvor gjorde sitt inntog i norsk eliteserie i 2009, med 29 kamper fra start for Odd, var det Fagermo som var på trenerbenken.

– Dag-Eilev har det samme gode humøret og liker å komme med noen spydigheter her og der. Han er den samme gamle, sier han.

Midtbaneveteranen mener Fagermo har blåst nytt liv i en spillergruppe som ifølge ham «mistet seg selv» i løpet av fjorårssesongen.

– Han kommer inn med masse energi. Du merker at spillergruppen responderer veldig bra med en gang. Han er klar på hva han vil og er veldig tydelig. Det kan virke som om det er det vi trenger nå.

Lekven, som var kaptein i Vålerengas treningskamp mot Norrköping sist lørdag, er også klar på at det nå blir viktig å få på plass den spillergruppen som skal utgjøre 2020-sesongen.

Mange av svarene kan sjefen komme med etter treningsleiren i Marbella. Det er først da han også ønsker å gjøre en vurdering på om det må hentes forsterkninger inn i årets Vålerenga-utgave.

Overgangsvinduet i Norge stenger 1. april, noe som gjør at Vålerenga-treneren mener han har god tid til å gjøre de rette vurderingene.

– Det å forsterke laget, har ikke vært det viktigste for meg ennå. Jeg skjønner at mange andre er opptatt av det, men jeg er mest opptatt av å bli kjent med dem som er her, sier Fagermo.

Men for noen av spillerne kan det altså bli et kort bekjentskap.

