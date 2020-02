Arsenal slo tilbake etter å ha blitt rystet av brassescoring

Dominic Calvert-Lewin åpnet scoringsfesten med et brassespark etter et knapt minutt, men Arsenal snudde og vant 3–2 over Everton i Premier League søndag.

Pierre-Emerick Aubameyang ble matchvinner for Arsenal med to mål i 3-2-seieren over Everton. Spissen er nå delt toppscorer i PL. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP / NTB scanpix

NTB

Arsenal – Everton 3–2

Kun 48 sekunder var spilt da Calvert-Lewin på akrobatisk vis sendte ballen i mål. En dødball fra Gylfi Sigurdsson gikk opp i luften etter å ha truffet David Luiz i skulderen, og da reagerte Everton-spissen raskt og godt med et nydelig brassespark.

Sead Kolasinac måtte ut med en stygg skulderskade, men erstatteren Buyako Saka bidro til at Arsenal utlignet etter å ha slått et perfekt innlegg til Edward Nketiah som scoret da han fikk sjansen på topp for Arsenal. En annen Arsenal-spiss, Pierre-Emerick Aubameyang, sendte Arsenal så i føringen like etter da han var iskald alene mot keeper.

Like før pause fikk Richarlison pirket inn en utligning i en målrik og til tider amper 1. omgang. 2. omgang startet på samme måte.

Aubameyang brukte like godt halvparten av tiden Calvert-Lewin brukte i starten av 1. omgang og satte ballen i mål etter bare 24 sekunder.

Spissens andre mål for dagen kom på en heading etter innlegg fra Nicolas Pépé, og gjør at spissen er delt toppscorer med Jamie Vardy med 17 mål. Det sikret også tre nye poeng for Arsenal som holdt på 3-2-ledelsen og vant.

Richarlison på godt og vondt

Det ble en heftig start med Calvert-Lewins kunststykke og Arsenals snuoperasjon, og det satte standarden for resten av kampen som var preget av mål og tøffe dueller.

Sead Kolasinac måtte ta telling etter et kvarter da han falt stygt på skulderen sin og ble byttet ut mot Saka som sto for målgivende like etterpå. Kolasinac måtte ha armen i fatle på vei ut på det som så ut som en stygg skade.

Stygt så det også ut for Dani Ceballos da Richarlison for alvor presenterte seg i kampen like før pause. Først med en knallhard takling med høyrefoten på Ceballos som resulterte i et klart gult kort. Ceballos ble liggende, men kom seg til hektene igjen. Deretter var Richarlisons høyrefot involvert igjen, denne gang med positivt fortegn.

Nok en gang ble ballen stusset opp etter en Everton-dødball, denne gangen etter en heading fra Yerry Mina, og nok en gang slang en Everton-spiller opp en fot og scoret. Richarlison fikk så vidt en tå på ballen, som var nok til å overliste Arsenals keeper og utligne rett før pause.

Brennhet Aubameyang

Resultatet holdt seg ikke lenger enn pausen, for Aubameyang brukte mindre enn ett halvminutt etter hvilen på å sende Arsenal tilbake i ledelsen igjen.

Nok en tøff duell kom etter 59 minutter da Calvert-Lewin kastet seg frem i et forsøk på å sette et innlegg i mål og David Luiz falt over spissen og tråkket på Everton-spilleren i fallet. Begge ble liggende nede, men Calvert-Lewin unngikk skade og Luiz unngikk gult kort.

Ti minutter senere fikk Ceballos revansj på Richarlison da han stemplet brasilianeren i høyrefoten som nesten skadet spanjolen før pause. Igjen ble det hverken skade eller kort.

Med et knapt kvarter igjen av kampen burde Calvert-Lewin også blitt tomålsscorer da han ble stående helt alene midt foran mål. Granit Xhaka sto nesten på sidelinjen og opphevet det som så ut som en klar offside, men Calvert-Lewin klarte ikke å score igjen.

Det klarte nesten Nketiah som smalt ballen i tverrliggeren like før slutt, men flere mål ble det ikke. Dermed ble det 3–2 til Arsenal i en fartsfylt og målrik kamp. London-laget går forbi Everton på tabellen og klatret til 9.-plass. Everton faller ned til 11.-plass.