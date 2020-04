Trond Giske vil ha norsk fotball i gang nå – krever handling fra regjeringen

Trond Giske etterlyser politisk vilje og handlekraft når det gjelder å få i gang toppfotballen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Trond Giske er en svoren Rosenborg-. tilhenger, som her fra en kamp mot Sarpsborg for noen år siden. Han mener det å få i gang toppfotballen igjen, også handler om å redde arbeidsplasser. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Finn en løsning, kom i gang, sier politikeren fra Arbeiderpartiet.

Trønderen sender ballen i retning idrettsminister Abid Raja, og har sendt spørsmål til statsråden: Hva vil regjeringen gjøre for å bidra til at årets sesong for toppfotball i størst mulig grad kan gjennomføres, innenfor de rammene som publikumsbegrensningene legger?

Han krever avklaringer og handling fra kultur og likestillingsminister Raja.

Les også Mange idretter sliter. Men her opplever de større pågang enn på lenge.

Les også Molde vil isolere spillerne for å få starte sesongen

– Jeg mener at det må være mulig å få i gang toppfotballen. Toppklubbene er omgitt av helsefaglig personale, som leger og andre eksperter. De har gode rutiner på det meste som kosthold og treningsprinsipper. Hvis de ikke klarer å lage et forsvarlig opplegg, er det ingen som kan det.

Trond Giske er en av mange trøndere som savner Rosenborg og kamp på Lerkendal. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Klubbens leger kan teste

Giske tar utgangspunkt i at fotballen som skal settes i gang er uten tilskuere foreløpig, eventuelt færre enn 500. Han mener at klubbens helsefaglige medarbeidere kan teste spillere.

Her i landet er det en betydelig økning i testkapasitet, med flere hundre tusen analyser som kan gjennomføres daglig. Flaskehalsen, det å få tatt prøver av folk, mener han at det medisinske apparatet rundt toppklubbene kan administrere. De har jo leger som vanligvis tar ulike tester som blodprøver.

Giske er overbevist om at smittefaglige hensyn vil veie absolutt tyngst, og at klubbene på en god måte vil håndtere dette.

– Men er det politikeren Giske eller Rosenborg-tilhengeren som krever fortgang?

– Definitiv begge deler. Fotball er Norges mest populære publikumssport, mange savner fotballkamper. Nå jobbes det blant annet med å få oppstart i mai i Tyskland, og i England skal Premier-League-avslutningen gå som en turnering. Vi bør også legge til rette for å komme i gang.

Les også «Sluhet som en diplomat og hjernen til en atomfysiker.» Slik beskrives kvinnen bak det omstridte Newcastle-kjøpet

Han legger til at så mye som mulig av sesongen bør gjennomføres slik at publikum i hvert fall gjennom TV-skjermen får oppleve norsk toppfotball.

Handler vel så mye om arbeidsplasser

Giske er opptatt av flere ting som at elitefotballen er en milliardindustri med mange arbeidsplasser og stor omsetning.

– Det er ikke «bare» underholdning, selv om det også er viktig. Det blir nødvendig med store summer for å redde breddeaktiviteten. Da er det viktig at toppfotballen så mye som mulig kan stå på egne ben.

Den tidligere kulturministeren mener dessuten at det er en risiko for at permitterte spillere kan forsvinne og avslutte kontrakten sin. Derfor må det gjøres en ekstra innsats for å hindre dette.

– Er Raja og helsemyndighetene for lite på banen i denne saken?

– Ja, jeg synes det er nonchalant og en forsømmelse at man ikke for lengst har satt i gang et intensivt arbeide for å finne gode løsninger i fotballen. Jeg var overrasket over at helsedirektøren nærmest over bordet avviste oppstart av toppfotballen. Dette skal selvsagt basere seg på helsefaglige vurderinger, men det må være mulig å sette seg ned med toppklubber og løse de helsefaglige bekymringene. Smittevernhensyn må ivaretas med minst mulig samfunnsskade.

Ventes avklaring denne uken

På regjeringens pressekonferanse tirsdag ettermiddag spurte TV 2 nettopp om dette med fotball og oppstart. Line Vold fra Folkehelseinstituttet (FHI) fortalte at Fotballforbundet har vært i dialog med folkehelseinstituttet om å utvikle smittevernplaner for hvordan de skal håndtere situasjonen.

Hun sa videre at det er flere faktorer som skal vurderes før man letter på det tiltaket i fotballen, ikke bare de smittervernfaglige vurderingene. Det er andre vurderinger også.

Justisminister Monica Mæland supplerte da med at dette med forsamlinger under 500 også skal vurderes, og at det vil komme svar i løpet av uken. Hun forstår at folk er utålmodige.

Les også Fotballpresidenten ber om større krisepakke: – Hele bransjen settes på spill

Les også Travparken åpner, men uten publikum

Trolig avklaring torsdag

Norges Fotballforbund ønsker at toppfotballen skal komme i gang med trening 10. mai.

Lise Klaveness, som er NFFs direktør for toppfotball og landslag, sier til NTB at NFF vurderer at klubbene trenger fire uker med trening før kamper kan spilles. Ønsket om sesongstart 15. juni står fast.

Det er utarbeidet veileder som beskriver tiltak for å hindre koronasmitte på og utenfor fotballbanen. Både Fotballforbundet, Idrettsforbundet og Folkehelseinstituttet står bak dette.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa torsdag til NTB at fotball for tomme tribuner er en reell mulighet i løpet av ikke altfor lang tid, men presiserte dette:

– Jeg tror vi må noen uker frem før vi kan få sikkerhet rundt disse løsningene, men jeg er veldig glad for at det er en stor grad av kreativitet og innovasjon i idretten, slik det også er i kulturlivet, som gjør at det er mulig å få en gradvis gjenåpning av aktiviteter, sa han.